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GeriTenis Simona Halep, Palermo Açık'tan çekildi
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Tenis
AA
Haber Giriş: 26.07.2020 - 23:36,Son Güncelleme:

Simona Halep, Palermo Açık'tan çekildi

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Simona Halep, Palermo Açık'tan çekildi
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Kadınlarda dünya 2 numarası Rumen tenisçi Simona Halep, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 3 Ağustos'ta düzenlenecek Palermo Açık'tan çekildiğini duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Halep, "Kovid-19'un son zamanlarda Romanya'daki yükselişi ve uluslararası hava yolculuğu hakkındaki endişelerimden dolayı Palermo Açık'tan çekilme kararı aldım." ifadelerini kullandı.

İtalya, ülkedeki vaka artışlarıyla beraber Romanya'dan gelenlere 14 günlük karantina zorunluluğu getirmişti

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