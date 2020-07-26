AA
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Simona Halep, Palermo Açık'tan çekildi
Kadınlarda dünya 2 numarası Rumen tenisçi Simona Halep, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 3 Ağustos'ta düzenlenecek Palermo Açık'tan çekildiğini duyurdu.
Twitter hesabından açıklama yapan Halep, "Kovid-19'un son zamanlarda Romanya'daki yükselişi ve uluslararası hava yolculuğu hakkındaki endişelerimden dolayı Palermo Açık'tan çekilme kararı aldım." ifadelerini kullandı.
İtalya, ülkedeki vaka artışlarıyla beraber Romanya'dan gelenlere 14 günlük karantina zorunluluğu getirmişti
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