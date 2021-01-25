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Futbol
Haber Giriş: 25.01.2021 - 18:30 | Son Güncelleme:

Simon Falette sürprizi! Fenerbahçe'den sonra Süper Lig'e dönüyor...

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Simon Falette sürprizi! Fenerbahçe'den sonra Süper Lig'e dönüyor...
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Kariyerini Hannover 96 takımında sürdüren Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Simon Falette'in Süper Lig'e döneceği belirtildi.

Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Fenerbahçe'de oynayan ve ardından Hannover 96 takımına giden Simon Falette, Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın Simon Falette ile yakından ilgilendiği, Falette'in de Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.

EŞİ VE ÇOCUĞU HALA İSTANBUL'DA

Alman ekibinin de gözden çıkarttığı 28 yaşındaki savunmacının eşi ve 3 çocuğu hala İstanbul'da yaşıyordu.

Simon Falette sürprizi Fenerbahçeden sonra Süper Lige dönüyor...

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