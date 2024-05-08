Sıla Çalışkan yuvası VakıfBank'a döndü

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Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank, yeni sezon kadro yapılanması doğrultusunda altyapısında yetişen pasör Sıla Çalışkan’ı transfer etti.

16 Aralık 1996’da İstanbul’da dünyaya gelen Sıla Çalışkan, voleybola VakıfBank altyapısında başladı. VakıfBank’tan ayrıldıktan sonra sırasıyla Seramiksan, İstanbul Aydın Üniversitesi, Fenerbahçe, Çan Gençlik Kale Akademi Kulübü, Vasas Obuda, PTT, Nilüfer Belediyespor formaları giyen Çalışkan, son olarak Türk Hava Yolları’nda oynadı.

VakıfBank ile 1 Dünya Kulüpler Şampiyonası, 1 CEV Şampiyonlar Ligi, 2 Sultanlar Ligi, 2 Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu bulunan Sıla Çalışkan, 2 kez de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.