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Şike iddialarıyla anılan Nazilli Başkanı Kaya tepkili: Aynısı G.Saray’ın maçında da oldu

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#Futbol#Nazilli#Şahin Kaya
Şike iddialarıyla anılan Nazilli Başkanı Kaya tepkili: Aynısı G.Saray’ın maçında da oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 07:00

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta pazar günü oynanıp iki takıma da birer puanın yettiği Ankaraspor-Nazilli Belediye maçında 90 dakika boyunca kaleye tek şut bile atılmaması Türkiye’ de gündem olurken, konuk ekibin başkanı Şahin Kaya şike iddialarına sert tepki gösterdi.

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Şahin Kaya “Bizim şike yapacak paramız yok. Biz paramız olmadığından transfer bile yapamadık. Bu nasıl bir suçlama” ifadesini kullandı.

Alınan sonucun futbolun olağan akışında görülen bir şey olduğunu kaydeden Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, “Daha önce 2000-2001 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray-Strum Graz maçında da oldu. Bir puanın yettiği yerde iki takımın da riske girmemesi ve top çevirmesi çok normal. Bu olan Zonguldak Kömürspor yönetiminin başarısızlığıdır” diye konuştu.

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#Futbol#Nazilli#Şahin Kaya

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