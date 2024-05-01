Şike iddialarıyla anılan Nazilli Başkanı Kaya tepkili: Aynısı G.Saray’ın maçında da oldu

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Şahin Kaya “Bizim şike yapacak paramız yok. Biz paramız olmadığından transfer bile yapamadık. Bu nasıl bir suçlama” ifadesini kullandı.

Alınan sonucun futbolun olağan akışında görülen bir şey olduğunu kaydeden Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, “Daha önce 2000-2001 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray-Strum Graz maçında da oldu. Bir puanın yettiği yerde iki takımın da riske girmemesi ve top çevirmesi çok normal. Bu olan Zonguldak Kömürspor yönetiminin başarısızlığıdır” diye konuştu.