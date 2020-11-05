Shroud Mixer’ın en çok özlediği özelliğini açıkladı

Geçtiğimiz Haziran ayında Mixer’ın kapatılmasıyla birlikte gözler, platformda yer alan yayıncılara dönmüştü. Shroud da başta gelen isimlerden oldu. Ninja gibi diğer büyük isimlerle birlikte o da Twitch’e geri dönenler arasında yer aldı.

Twitch şu anda pek çok kişi tarafından en iyi canlı yayın sitesi olarak kabul edilse de Shroud, Mixer’da olup Twitch’te olmayan bir özelliğe de değiniyor.

Yakın zamanda yaptığı bir canlı yayında izleyicileriyle sohbet ederken Twitch’teki yayıncı arayüzü ve araçlarından bahsetti: “Mixer’da çok fazla araç yoktu ki bu oldukça kötüydü. Twitch’teyse bir sürü araç var. Mixer’da olmayan pek çok şeye sahipler ama o araçların çoğunu zaten kullanmıyorum, sadece yayın yapıyorum.” Örnek vermek gerekirse Shroud, Twitch’in kendi oylama sistemi yerine Straw Poll kullanıyor.

Her ne kadar Twitch, Mixer’ın sahip olmadığı araçlara sahip olsa da Shroud’un Twitch’te aradığı ama bulamadığı bir şey var. “Bitrate… Mixer’daki bitrate’i özlüyorum. Belki Twitch de yakında bu konuda iyileştirmelere gidebilir. Twitch çok daha büyük bir platform sonuçta, bekleyip göreceğiz. Yani eğer Youtube bile bunu yapabiliyorsa… anlayın işte.”

Bitrate, herhangi bir yayının genel kalitesini etkileyen önemli bir terim. Bitrate ne kadar yüksekse, yayınınızın kalitesi de o kadar yüksek demek oluyor. Twitch, Shroud’un eleştirilerini de dikkate alarak yayıncı ve izleyicilerin çokça şikayet ettiği bitrate konusunda iyileştirmelere gidecek mi zaman içerisinde göreceğiz.