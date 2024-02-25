Shota Arveladze'den tepki: Üfleyince penaltı çalıyorlar

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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Fatih Karagümrük'te Teknik Direktör Shota Arveladze serzenişte bulundu.

Alanyaspor lehine çalınan penaltı hakkında konuşan Arveladze, "Çok zor. Her şeye VAR'a gidiliyor. En son önemli kararda VAR'a gitmiyor. Çok ilginç kararlar alınıyor. Yorum yapmak çok zor. Bu insanlar kaderimizi çok kolay belirliyor. Her şeye VAR'a gidiyorlar. Üflüyor adam öyle, buna penaltı veriliyor. Çok zor. Futbolcular için zor. Hocalar için zor. Bu kararlar nasıl böyle kolay veriliyor, çözemiyorum. Bağırmaya faul veriliyor. Kim daha fazla bağırırsa öyle karar veriliyor. Biz nasıl futbol oynayacağız ki" dedi.

FATİH TEKKE: “TÜM KOŞULLARI DEĞERLENDİRDİĞİMİZDE 2 PUAN KAYIP GİBİ GÖZÜKÜYOR”

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, berabere kaldıkları Fatih Karagümrük maçı sonrası yaptığı açıklamada, “İki takım açısından da 1 puan iyi gibi gözüküyor. Fakat bizim açımızdan tüm koşulları değerlendirdiğimizde 2 puan kayıp gibi gözüküyor” dedi.

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Karşılaşma sonrası basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, “11’e 11 giden maçın bir değerlendirmesi olabilir. Çok dengeli giden bir maç gibi gözüküyordu. Kırmızı karttan sonra rakibin 5-3-1’e yerleşik savunmaya geçişi oldu. Özellikle son bölümde birçok riskler, risklerin karşılığında penaltı ve birçok değerlendiremediğimiz fırsat oldu. İki takım açısından da 1 puan iyi gibi gözüküyor. Fakat bizim açımızdan tüm koşulları değerlendirdiğimizde 2 puan kayıp gibi gözüküyor. Bu ligde daha çok şey olacak. Kırmızı karttan sonra oyuncularımın verdiği arzu ve deneme, tekrar etme isteği sevindiriciydi. Biz Alanyaspor olarak mücadelemize devam ediyoruz. Gayet iyi devam ediyoruz. Nasipsizliğimiz var, umarım bu da bize olumlu olarak geri döner. Çok iyi oyunculardan kurulu bir rakibe karşı alınmış 1 puan yine de değerli. Oyuncularımı tebrik ediyorum, Fatih Karagümrük’e de başarılar diliyorum” diye konuştu.