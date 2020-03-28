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Haber Giriş: 28.03.2020 - 17:51,Son Güncelleme:/

Shevchenko'dan İtalya için 'Çernobil' benzetmesi!

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Shevchenko'dan İtalya için 'Çernobil' benzetmesi!
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Ukrayna Milli Takımı'nın teknik direktörü Andriy Shevchenko, corona virüsü salgını hakkında konuştu.

Ukrayna Milli Takımı'nın teknik direktörü ve efsane futbolcu Andriy Shevchenko, corona virüsü salgını hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

İtalya basınına konuşan Shevchenko, "Buna benzer bir felaketi 10 yaşındayken yaşamıştım. Tekrar söylüyorum; tek yapmamız gereken aptalca davranışlardan kaçınmaktır. Hiçbirimiz virüse yakalanmadığımızdan emin olamayız. Dışarıya çıkmamalıyız. İtalya'ya her zaman yakınım. İşlerin yoluna gireceği umuduyla yaşamaya devam etmeliyiz. Haydi İtalya, bundan beraber kurtulacağız" dedi.

Londra'da yaşamını sürdüren Shevchenko, "Ben şehrin dış kısımlarında yaşıyorum ve iyi durumdayım. Yaklaşık 10 gündür evimde karantinadayım" şeklinde konuştu.

1976 yılında Ukrayna'da doğan efsane futbolcu, 10 yaşındayken Çernobil felaketine tanıklık etmişti.

Shevchenkodan İtalya için Çernobil benzetmesi

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