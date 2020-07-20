Sezonun özeti gibi bir maçtı

Sosa’nın yokluğunda Pereira’yı da kızağa çeken Hüseyin Cimşir, Ndiaye ve Kamil Ahmet ile maça başladı. Miya’nın yokluğunda Konyaspor ise Bajic ve Ömer Ali’nin ileride konumlandığı dört merkezli 4-4-2 ile sahaya çıktı. Bülent Korkmaz’ın takımı hareketli ve pres şiddeti yüksek bir savunma yapmadı belki ama ilk yarı boyunca alanı olabilecek en iyi şekilde kapatarak rakibe boşluk vermemeye çalıştı. Ekuban’ın şık hareketlerle rakibini geçip güzel bir pasla Sörloth’u gördüğünde tehlike çok büyük değildi ama kaleci Ertuğrul’un hatalı açı ile çıkışını sezonun golcüsü affetmedi.

İlk devre sona ererken Ertuğrul’dan başlayan ve yavaş çekim şekilde ilerleyen atakta Konyaspor’un attığı gol ise 12 maç üst üste bordo mavili ekibinin neden gol yediğinin en güzel göstergesiydi. Kamil Ahmet’in orta yapacak olan Ömer Ali’ye mesafe ayarını yapamamasından tutun da Campi’nin çevre kontrolü yapmadan elini kolunu sallayarak ceza sahasına girişi ve onun kademesine giren Novak’ın takımına yine kafa golü yedirmesi.. Yenilen golde pozisyon içerisinde olan her Trabzonsporlu hatalıydı.

SHENGELIA MAÇA DAMGA VURDU

İkinci devreye Trabzonspor baskıyla başladı ve Konyaspor derinde savunma ile kontra arayışına girdi. Sörloth’un penaltısı ve arka direkte Novak’ın bitiriciliği ile gelen goller sonrası ev sahibi farkı ikiye çıkardığında hemen herkes galibiyetten emindi. Öne geçtiği maçlarda ligin en çok puan kaybeden takımı olan Trabzonspor bu unvanın hakkını verircesine fırsatları harcadı ve maçı koparamadı. Önce Shengelia’nın harika frikiği ile farkı 1’e indiren Konyaspor, arkasından Skubic’in penaltısı ile beraberliği yakaladı. Maçın tartışmasız yıldızı Shengelia’nın ortasında Thuram’ın golü ise Konyaspor’u ligde bırakırken Trabzonspor’un da sezonunu özetler gibiydi.