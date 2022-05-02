Sevilla'dan Galatasaraylı Victor Nelsson'a kanca! Kjaer'den sonra hamle, 15 milyon euro...

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Galatasaray'ın sezona başında Kopenhag'tan kadrosuna kattığı Victor Nelsson'a talip çıktı.

İspanya basınında yer alan habere göre; Sevilla, Diego Carlos ve Jules Kounde'nin sezon sonunda takımdan ayrılma olasılıkları nedeniyle stoper arayışlarına başladı.

Haberde; İspanyol ekibinin, Galatasaray'ın savunma oyuncusu Victor Nelsson'a rotayı çevirdiği kaydedildi.

Sezon başında 7 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Nelsson'u kadrosuna katan Galatasaray'ın iyi bir teklifle ikna edilebileceği vurgulandı.

15 MİLYON EUROYA ÇIKABİLİR

Sevilla'nın Sportif Direktör Monchi önderliğinde Nelsson için girişimlere başlayabileceği ve futbolcu için ödenecek bonservis bedelinin 15 milyon Euro'ya kadar çıkabileceği belirtildi.

Galatasaray'da 42 maçta görev yapan 23 yaşındaki futbolcu, 1 kez fileleri havalandırdı.

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GALATASARAY'DA MUTLU: TARAFTAR ÇOK ÖZEL

Nelsson son Altay maçının ardından açıklamalar yaparken sarı kırmızılı taraftarlara da övgülerde bulunmuştu.

Sarı kırmızılı taraftarlarla arasında özel bir bağ olduğunu belirten Victor Nelsson, "Galatasaray taraftarları özel. Onlar gerçekten inanılmaz. Hep yanımızdalar. Onlarla aramda özel bir bağ var. İyi top oynadık, erken de bir gol attık. İlk yarıda 3-4 fırsat bulduk. Bazen atamıyorsunuz. İkinci yarıda daha şiddetli mücadele oldu. Gol yemedik, rahat oynadık. Tedbirli oynadık. Güzeldi, 3 puan aldık ve İstanbul'a bu şekilde dönüyoruz." dedi.

FENERBAHÇE'DEN KJAER'İ ALMIŞTI

Sevilla, 2017 yılında ise Fenerbahçe'nin Danimarkalı savunma oyuncusu Simon Kjaer'i kadrosuna katmıştı. Bu transfer için 12.5 milyon euro bonservis ücreti ödeyen La Liga ekibi, 2020 yılında tecrübeli oyuncuyu Milan'a 3.6 milyon euroya karşılığında gönderdi.

NELSSON'UN KARİYERİ

Victor Nelsson, 14 Ekim 1998'de Danimarka'nın Hornbaek şehrinde doğdu. Nordsjaelland altyapısında futbola başlayan Nelsson, 2016'da 18 yaşındayken A takım kadrosuna dahil edildi. Genç yaşına rağmen formayı kapan ve Nordsjaelland'da geçirdiği 3 yılda toplam 98 maça çıkan Danimarkalı stoper, Temmuz 2019'da ülkenin köklü ekiplerinden Kopenhag'a 3.6 milyon Euro bonservisle transfer oldu.

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Kopenhag'a kısa süre içerisinde uyum sağlayan 22 yaşındaki oyuncu, eski takımındaki form grafğini burada da yükseltti. İstikrarlı bir grafik çizen Nelsson, Kopenhag formasıyla toplam 86 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.

Danimarka alt yaş grup milli takımlarının vazgeçilmez ismi olan Nelsson, Kasım 2020'de ilk kez Ebbe Sand tarafından A Milli Takım kadrosuna dahil edildi.

1.85 boyunda olan ve sağ ayağını kullanan Nelsson, stoperin yanı sıra ön libero olarak da forma giyebiliyor.

Galatasaray Nelsson için eski kulübüne 7 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.