Okan Buruk için sürpriz iddia! Galatasaray derken...

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Adı son dönemde sık sık Galatasaray'la anılan ve başkan adaylarından Metin Öztürk'ün görüşme gerçekleştireceğini açıkladığı Okan Buruk için sürpriz bir iddia ortaya atıldı

Galatasaray'da yapılacak seçim öncesi başkanlık adaylığını açıklayan Metin Öztürk'ün teknik direktör adayı olan Okan Buruk için Afrika iddiası geldi.

SÜRPRİZ OKAN BURUK İDDİASI

İtalya'da yayın yapan Tuttomercatoweb, Okan Buruk için flaş bir iddiayı gündeme taşıdı.

Habere göre, Galatasaray, 11 yıl boyunca futbolcu olarak formasını giydiği ve teknik direktör adayı olan Okan Buruk ile görüşmelere başlarken deneyimli hocaya Afrika'dan 2 talip çıktı.

İtalyan basınında çıkan haberde, Okan Buruk için sadece Galatasaray değil Gana ve Nijerya Futbol Federasyonları da devreye girdi.

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Tuttomercatoweb'in iddiasına göre, Gana ve Nijerya Futbol Federasyonları, sarı kırmızılıların da görüşme gerçekleştirdiği Okan Buruk ile temasa geçti.

Tuttomercatoweb sitesi, Galatasaray'ın Okan Buruk dışında Laurent Blanc, Marko Nikolic ve Jindrich Trpisovsky'i de gündemine aldığını iddia etti.

"TÜRK BİR TEKNİK DİREKTÖRE KARAR VERİRSEK DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ KİŞİ OKAN BURUK'TUR"

Geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Domenec Torrent ile devam etmemeleri durumda planlarını da açıklayan Öztürk, "Biz Türk bir teknik direktöre karar verirsek, bizim düşündüğümüz teknik direktör Okan Buruk'tur. İleride istikbal vadedecek birini şu an Galatasaray'a koyamazsınız. Galatasaray ham bir meyveyi işleyecek bir yer değil. Galatasaray bir yıldızlar topluluğu. Galatasaray'da ancak şampiyonluğa koşarsınız. Başka hedefiniz olmaz" diye konuşmuştu.