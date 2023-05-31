Canlı anlatım | Sevilla Roma maçı

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UEFA Avrupa Ligi finalinde şampiyon, Başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da belli oluyor.
Maçta ikinci devre oynanıyor
Sevilla 1-1 Roma
Goller: 35' Dybala, 55' Gianluca Mancini (KK)
İLK 11'LER
Sevilla: Bono, Jesus Navas, Bade, Gudelj, Telles, Rakitic, Fernando, Ocampos, Oliver Torres, Bryan Gil, En-Nesyri.
Roma: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Zeki Çelik, Cristante, Matic, Spinazzola, Pellegrini, Dybala, Abraham.
Sevilla Roma MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Budapeşte'de TSİ 20.00'de başlayan mücadele, TV 8 ekranlarından canlı izlenebilecek.