×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor Haberleri

Canlı anlatım | Sevilla Roma maçı

Güncelleme Tarihi:

#Sevilla#Roma#Avrupa Ligi
Canlı anlatım | Sevilla Roma maçı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2023 21:45

UEFA Avrupa Ligi finalinde Zeki Çelik'in takımı Roma, kupayı 6 kez müzesine götüren Sevilla ile karşı karşıya geliyor.

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi finalinde şampiyon, Başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da belli oluyor.

Maçta ikinci devre oynanıyor

Sevilla 1-1 Roma

Goller: 35' Dybala, 55' Gianluca Mancini (KK)

İLK 11'LER 

Sevilla: Bono, Jesus Navas, Bade, Gudelj, Telles, Rakitic, Fernando, Ocampos, Oliver Torres, Bryan Gil, En-Nesyri.

Roma: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Zeki Çelik, Cristante, Matic, Spinazzola, Pellegrini, Dybala, Abraham.

Sevilla Roma MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Budapeşte'de TSİ 20.00'de başlayan mücadele, TV 8 ekranlarından canlı izlenebilecek.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sevilla#Roma#Avrupa Ligi

BAKMADAN GEÇME!

Mutlu insanlar mı sebze yer yoksa sebze yemek mi mutlu eder Hangi sebze ve meyveleri tüketmek daha etkili

Mutlu insanlar mı sebze yer yoksa sebze yemek mi mutlu eder? Hangi sebze ve meyveleri tüketmek daha etkili?

#Sağlık
28 gün içinde iki kez hamile kaldı ve bebeklerini aynı anda doğurdu... ‘Anlattığımda insanlar çıldırmış olduğumu düşünüyor’

28 gün içinde iki kez hamile kaldı ve bebeklerini aynı anda doğurdu... ‘Anlattığımda insanlar çıldırmış olduğumu düşünüyor’

#Sağlık
Meteoroloji uyarmıştı Ankarada sel alarmı... Araçlar alt geçitlerde kaldı

Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da sel alarmı... Araçlar alt geçitlerde kaldı

#Meteoroloji