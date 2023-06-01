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Sevilla kupayı aldı, Galatasaray 1 milyon euro kazandı! Marcao...

Güncelleme Tarihi:

#UEFA Avrupa Ligi#Marcao#Galatasaray
Sevilla kupayı aldı, Galatasaray 1 milyon euro kazandı Marcao...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2023 10:25

Sevilla'nın penaltılarda Roma'yı yenerek UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanması Galatasaray'a yaradı. Sarı-kırmızılı kulüp, Marcao transferinin bonus maddesinden 1 milyon euro kazanacak.

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UEFA Avrupa Ligi kupası'nı Sevilla aldı, Galatasaray 1 milyon euro kazandı.

Puskas Arena'da oynanan final maçında Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma ile karşılaşan Sevilla, 7. kez çıktığı UEFA Avrupa Ligi finalinden de zaferle ayrıldı ve kupayı 7. kez müzesine götürdü.

Normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta Roma'nın golünü 35. dakikada Dybala atarken Sevilla'nın eşitlik sayısını Mancini kendi kalesine attı.

Penaltılarda rakibini 4-1 ile geçen Sevilla, Mourinho'ya Avrupa kupaları finallerindeki ilk yenilgisini de tattırmış oldu.

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GALATASARAY'A 1 MİLYON EURO

Sezon başında Marcao'yu bonuslarla birlikte 15 milyon euro karşılığında Sevilla'ya gönderen Galatasaray'ın sözleşmeye koydurduğu UEFA Avrupa Ligi kazanma bonusu aktif oldu ve Sarı-kırmızılı takım 1 milyon euro kazanmaya hak kazandı.

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Sezonun büyük bölümünü sakat geçiren Marcao, final maçının 120+7. dakikasında oyuna dahil oldu.

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