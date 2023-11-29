Servet Çetin'den Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri

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Sivasspor’da Teknik Direktör Servet Çetin, kulübün resmi internet sitesine açıklamada bulundu. İlk olarak ligde geçtiğimiz hafta sahasında Trabzonspor ile oynadıkları ve 3-3 berabere kaldıkları maçı değerlendiren Çetin, zevkli ve iyi bir maç olduğunu söyledi. Herkesin keyifle maçı izlediğini kaydeden Çetin, “Gol vardı, pozisyonlar vardı, iki takım adına iyi bir futbol vardı sahada. Bizim 3 puan almamız çok önemliydi ama maalesef alamadık. Trabzonspor gibi bir takıma 3 gol atıp kazanamamak bizim adımıza olumsuzdu. Üstüne koya koya devam etmeye çalışıyoruz. İlk yarı 2-0 veya 2-1 bitseydi çok farklı olabilirdi. O dakikada oyuna müdahale edemezsiniz. Takım iyi oynuyor, 2 tane gol bulmuş. Basit goller yedik. Çok çalışıyoruz ama yediğimiz golleri analiz ettiğimizde pozisyon hatası yapmışız. Doğru yerde durabilsek, rakip o golü atamayacak veya o pası veremeyecek. Bunun üzerine çalışıyoruz ama sahadaki arkadaşlarımız da daha dikkatli olmalı. Bireysel hatayı kabul edebiliyoruz ama pozisyon hatasını çok fazla kabul edemiyoruz. Bunu da arkadaşlarımıza geldiğim günden beri söylüyorum. Pozisyon hatasını ne kadar asgariye indirebilirsek bizim için o kadar iyi olur. Bizim adımıza ders çıkartacağız açıları da vardı, olumlu yönleri de vardı” ifadelerini kullandı.

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“İNŞALLAH BU ZORLU PERİYOTTAN İYİ BİR ŞEKİLDE ÇIKARIZ”

Ligde zor bir periyoda girdiklerini söyleyen Çetin, “Trabzonspor maçı ile başladık ve Fenerbahçe deplasmanı, içeride kupa maçı oynayıp yine Konyaspor deplasmanına, içeride Galatasaray ile oynayıp Başakşehir deplasmanına gideceğiz. Gerçekten zor bir fikstür ama bütün maçlar zor. Kolay bir takım yok. Herkes herkesi yenebiliyor. Bu maçlardan çıkartabileceğimiz kadar puan çıkartmamız gerekiyor ki ikinci yarı biraz daha avantajımız olsun. Biz iyi futbol oynatmaya ve skorları almaya çalışacağız. İnşallah hep birlikte bu zorlu periyottan iyi bir şekilde çıkarız.” diye konuştu.

“GİDEBİLDİĞİMİZ KADAR GİTMEK İSTİYORUZ”

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında sahasında Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyespor ile oynayacağı maçı da değerlendiren Çetin şunları söyledi:

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“Genç ve daha az forma şansı bulan arkadaşlara görev vereceğiz. Bu arkadaşlar da bu takımın bir parçası. Onlara o şansı vermek gerekiyor. Amacımız kupada gidebildiğimiz kadar gitmek. Sivasspor biliyorsunuz daha önce kupayı kazanmış bir takım. O yüzden gidebildiğimiz kadar gitmek.”