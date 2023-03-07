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Serkan Balcı'nın olaylı gecesi: 'Bu nasıl soru siz kimsiniz!'

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#Serkan Balcı#Serkan Balcı Olay#Serkan Balcı Kimdir
Serkan Balcının olaylı gecesi: Bu nasıl soru siz kimsiniz
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2023 09:13

Serkan Balcı önceki gece Oligark adlı mekândan kız arkadaşlarıyla çıkarken görüntülendi. Balcı, agresif hareketleriyle tepki çekti.

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Eski milli futbolcu Serkan Balcı önceki gece Oligark adlı mekândan kız arkadaşlarıyla çıkarken görüntülendi.

Biten evliliğiyle ilgili sorular, Balcı’yı kızdırdı. “Bu nasıl soru! Siz kimsiniz?” diyen Balcı, daha sonra otomobile binerek oradan uzaklaştı.

O sırada mekândan ayrılan birkaç kişi de habercilerin üzerine yürüdü.

Serkan Balcı kimdir?

Uzun yıllar Türk Milli Takımı'nın yanı sıra Fenerbahçe ve Trabzonspor'da forma giyerek birbirinden büyük başarılara imza atan Serkan Balcı aslen 1983 yılında Aydın'da dünyaya geldi.

Bir abisi ve bir erkek kardeşi olan Serkan Balcı'nın futbol hayatına Nazilli Pamukspor takımı ile adım attı.

6 yıl sonra Bodrum Yalıkavak Bld. takımına transfer olan Balcı, kariyeri boyunca, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Trabzonspor, Antalyaspor, Mersin İdman Yurdu, Ankaragücü ve Sarıyer takımlarında forma giydi.

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Türkiye A Milli Takım formasını ise 24 kez giyerken Balcı ayrıca Türkiye U18, U19, U20 ve U21 Milli formalarını da terletti.

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