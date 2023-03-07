Nicolo Zaniolo, Galatasaray'ı ara transferin şampiyonu yaptı!

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Süper Lig’in ilk 2 basamağındaki sıralama ara transfer harcamalarında da değişmedi. 57 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, en fazla para ödeyen kulüp olurken, 51 puanlı takipçisi Fenerbahçe ikinci sırada yer aldı. Önceki gün sona eren ara transfer döneminden öne çıkanlar şöyle:

1- Galatasaray'ın 15 milyon Euro’ya Roma’dan aldığı Nicolo Zaniolo, son 23 yılın en pahalı transferi oldu. İtalyan futbolcuya ödenen bedel, sarı kırmızılıları ara transfer döneminin en bonkör kulübü yaptı. Galatasaray ayrıca Kaan Ayhan ve Sam Adekugbe’yi de kiralık olarak renklerine bağladı.

2- Fenerbahçe, Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde ve Braga’ya kiralık gönderdiği Bruma'nın bonservisleri için toplam 13.95 milyon Euro öderken, Emre Demir’i bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

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BEŞİKTAŞ 6.5 MİLYON EURO İLE ÜÇÜNCÜ

3- En fazla harcama yapan üçüncü kulüp olan Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic, Omar Colley ve Onur Bulut’un bonservislerine toplam 6.5 milyon Euro ödemeyi taahhüt etti. Siyah beyazlılar Alexandru Maxim için de kiralama formülünü tercih etti.

4- Trabzonspor, hedeflediği sonuçları alamamasına rağmen kadrosuna sadece Lazar Markovic takviyesi yaptı.

5- Ligde şampiyonluk kazananlar içinde en fazla futbolcu alan kulüp Başakşehir. 8 oyuncuyla anlaşan takımın en pahalı transferi, 2.3 milyon Euro’luk Karzev.

BAŞAKŞEHİR 8.5 MİLYON EURO KAR ETTİ

6- Başakşehir aynı zamanda ara transferde en fazla para kazanan kulüp. Youssouf Ndayishimiye’yi 11.5 milyon Euro’ya Nice takımına satan Boz Baykuşlar, ara transferi 8.5 milyon Euro’la kârla kapattı.

7- FIFA tarafından transfer yasağı konulan Yukatel Kayserispor ve Bitexen Giresunspor, kadrosuna takviye yapamayan ekipler oldu

İSTANBULSPOR 12 FUTBOLUYLA ANLAŞMA YAPTI

8- Süper Lig’deki takımlar içinde ara transferde en fazla futbolcu alan kulüp İstanbulspor. Sarı siyahlılar 12 oyuncuyla anlaşma yaptı.

9- Şampiyon unvanına sahip 5 takım dışında ara transfer döneminde en fazla harcama yapan kulüp Ankaragücü. 7 futbolcuyu bedelsiz alan sarı lacivertliler, Djokanovic (760 bin Euro) ve Milson (100 bin Euro kiralama) için toplam 860 bin Euro ödedi.

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10- Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen takımlardan Gaziantep FK’nin 21, Hatayspor’un 19 futbolcusu başka takımlara transfer oldu