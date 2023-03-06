Son Dakika: Galatasaray için Alex Telles iddiası!

Haberin Devamı

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray, yeni sezona Okan Buruk yönetiminde başladı. Dursun Özbek'in başkanlık görevine gelmesiyle birlikte Erden Timur'a tam yetki verilen sarı-kırmızılı ekipte birçok yıldız transferi yapıldı.

Yaz transfer döneminde Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata, Lucas Torreira gibi isimleri kadrosuna katan Aslan, devre arasında da bu çalışmalarına devam etti. Son yıldız transferini Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katarak yapan sarı-kırmızılılar, bu kez de takımın eski yıldızını sezon sonu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

İNGİLİZ BASININDAN ALEX TELLES İDDİASI

İngiliz basınından Team Talk, Manchester United'ın Alex Telles ile yollarını ayıracağını ve Galatasaray'ın Brezilyalı yıldız ile ilgilendiğini yazdı. Alex Telles 2013-2014 sezonunda Gremio'dan 6 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

Haberin Devamı

2015-16 sezonunu Inter'de kiralık geçiren Telles, sonraki sezon yaklaşık 7 buçuk milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Porto'ya transfer olmuştu. Brezilyalı sol bek Galatasaray'da 2 Türkiye Kupası, Süper Lig ve Türkiye Süper Kupası kazandı.

Yıldız oyuncu Galatasaray kariyerinde 2 gol, 4 asist yaptı. Porto'da 195 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu 26 gol atarken 57 asist yaptı. ALEX TELLES'in Manchester United ile sözleşmesi Haziran 2024'te bitiyor.