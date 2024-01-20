Serie A'daki Udinese-Milan maçında ırkçılık! Futbolcular soyunma odasına gitti...

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İtalya Serie A'da Udinese ile Milan karşı karşıya gelirken ırkçı tezahüratlar sonrası oyun durduruldu.

Müsabakanın 33. dakikasında ev sahibi taraftarların kaleci Mike Maignan aleyhindeki ırkçı tezahüratları nedeniyle Milanlı oyuncular sahadan ayrılarak tünele girdi.

Milanlı futbolcular, soyunma odasına giderken karşılaşmaya ara verildi.

Bir süre bekleyen Milan takımı tekrar sahaya döndü ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

"DEHŞET İÇİNDEYİZ"

Milan'dan kaleci Mike Maignan için destek paylaşımı geldi.

Irkçılığın kınandığı mesajda, "Bu oyunda ırkçılığa yer yok: Dehşet içindeyiz. Seninleyiz Mike." ifadelerine yer verildi.