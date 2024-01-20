×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

Galatasaray'da Tanguy Ndombele'den eleştirilere fotoğraflı yanıt

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Tanguy Ndombele#Süper Lig
Galatasarayda Tanguy Ndombeleden eleştirilere fotoğraflı yanıt
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2024 23:25

Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla Tottenham'dan kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele, performansıyla hayal kırıklığı yaratırken sosyal medya hesabından eleştirilere yanıt verdi.

Haberin Devamı

Galatasaray'ın Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele, sezon başından bu yana fazla kiloları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olurken Türkiye Kupası'ndaki Ümraniyespor maçı sonrası bu eleştirilerin dozu arttı.

Galatasaray'ın 4-1 kazanarak tur atladığı Ümraniyespor karşılaşmasına ikinci yarıda dahil olan Tanguy Ndombele, fiziğiyle tartışmaların odağına yerleşti.

Gözden KaçmasınTanguy Ndombelenin Galatasaray - Ümraniyespor maçındaki görüntüsü çok konuşulduTanguy Ndombele'nin Galatasaray - Ümraniyespor maçındaki görüntüsü çok konuşuldu!Haberi görüntüle

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Fransız yıldız, eleştirilere yanıt verdi.

Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Kayserispor maçından fotoğraflarını paylaşan Ndombele, "15 Ocak Pazartesi: Lütfen odaklanın" notunu düştü.

Tanguy Ndombele, paylaşımına yorumları kapattı.

İşte o paylaşım:

Galatasarayda Tanguy Ndombeleden eleştirilere fotoğraflı yanıt

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Tanguy Ndombele#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!