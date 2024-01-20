Galatasaray'da Tanguy Ndombele'den eleştirilere fotoğraflı yanıt

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Galatasaray'ın Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele, sezon başından bu yana fazla kiloları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olurken Türkiye Kupası'ndaki Ümraniyespor maçı sonrası bu eleştirilerin dozu arttı.
Galatasaray'ın 4-1 kazanarak tur atladığı Ümraniyespor karşılaşmasına ikinci yarıda dahil olan Tanguy Ndombele, fiziğiyle tartışmaların odağına yerleşti.
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Fransız yıldız, eleştirilere yanıt verdi.
Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Kayserispor maçından fotoğraflarını paylaşan Ndombele, "15 Ocak Pazartesi: Lütfen odaklanın" notunu düştü.
Tanguy Ndombele, paylaşımına yorumları kapattı.
İşte o paylaşım: