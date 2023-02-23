Sergio Ramos'tan milli takıma veda kararı!

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İspanya Milli Takımı'nın efsane isimlerinden olan Sergio Ramos'tan veda kararı geldi.

PSG'de forma giyen İspanyol futbolcu Sergio Ramos, aldığı karar ile milli takımı bıraktı.

İşte Ramos'un açıklamaları;

"İspanya Milli Takımı'na veda vaktim geldi. Bu sabah Luis de la Fuente'den bir telefon aldım ve kariyerimin kalanında ne yaparsam yapayım onun milli takımdaki planlarımın bir parçası olmadığımı ve olmayacağımı bana bildirdiler. Elde ettiğimiz tüm başarılarla paralel olarak bunun daha uzun süreceğini ve damaklarda daha iyi bir tatla biteceğini umduğum bir yolculuğun sonu büyük bir üzüntüyle geldi. Genç ya da daha az genç olmak bir erdem ya da kusur olmadığı gibi, performans ya da yetenekle ilgili olmayan geçici bir özelliktir. Ne yazık ki benim için öyle olmayacak çünkü futbol her zaman adil değildir ve futbol asla sadece futbol değildir."

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Ramos, milli formayla çıktığı 180 maçta 23 gol kaydetti. Tecrübeli savunma oyuncusu, 1 kez Dünya Kupası'nı kazanırken, 2 kez de Avrupa Şampiyonası'nda zafere ulaştı.