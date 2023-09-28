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Sergen Yalçın'ın Samsunspor'dan istediği ücret belli oldu

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#Sergen Yalçın#Samsunspor#Maaş
Sergen Yalçının Samsunspordan istediği ücret belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2023 08:38

Samsunspor'da teknik direktör listesinin ilk sırasında Sergen Yalçın bulunuyor. Kırmızı-Beyazlılarla görüşen Sergen Yalçın'ın Samsunspor'dan talep ettiği maaş ortaya çıktı.

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Samsunspor'da Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrılırken yönetim Sergen Yalçın ile temasa geçti. İlk görüşme yapılırken pazarlık masasındaki rakam ortaya çıktı.

SERGEN YALÇIN'IN TALEBİ 60 MİLYON TL

Sabah'ın haberine göre Sergen Yalçın, Samsunspor'dan yıllık 60 milyon TL ücret istedi.

SPOR ARENA'YA DOĞRULAMIŞTI

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Spor Arena'ya verdiği röportajda teknik direktör Sergen Yalçın ile görüştüklerini doğrulamıştı.

Yıldırım, "Hüseyin Hoca ile yollarımızı ayırdık. Ayrılmak istemedik ama olmadı. Şimdi teknik direktör arayışı içindeyiz. Bir sürü teknik direktörle görüşmeye başladık, Sergen Yalçın bunlardan birisi. Olur veya olmaz bilmiyoruz. Bugün itibariyle Samsunspor'a uyacak, inandığımız hocalarla görüşmeye halindeyiz." demişti.

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Öte yandan haber detayında bir diğer yerli aday olan Aykut Kocaman'ın "Çalışmayı düşünmüyorum" dediği aktarılmıştı.

SON SIRADA BULUNUYOR

Samsunspor 5 hafta sonunda aldığı 4 yenilgi ve 1 beraberlik ile son sırada bulunuyor. Kırmızı-Beyazlılar yarın sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek.

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#Sergen Yalçın#Samsunspor#Maaş

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