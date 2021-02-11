Sergen Yalçın uzatmadan yarı finali istiyor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün 4 gün önce ligde 1-0 mağlup ettiği Konyaspor ile karşılaşıyor. Geçen sezon turnuvaya son 16’da Erzurum’a elenerek veda eden siyah beyazlılar tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak mücadeleyi kazanarak adını yarı finale yazdırmak istiyor.

ERKEN GOLLE SONUCA GiDELiM

Ligde zirveye ortak olan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın kupada da yola devam edebilmek için oyuncularını uyardı. Yalçın’ın “Beşiktaş’ın lig ve kupa iddiası hiçbir zaman bitmez. İki cephede birden sonuna kadar gidip camiamızı mutlu etmek için buradayız. Kupada bir golün çok önemi var. Tek maç olunca bu daha da artıyor. Uzatmaya bırakmadan turu geçmekten başka bir şey düşünmeyin. Bunun için de olabildiğince erken gol ile sonuca gidelim” sözleriyle takımını motive ettiği öğrenildi.

TOSUN PAŞA KUPAYLA DÖNÜYOR

Karantina süreci sonrası idmanlarda hazır ve formda görünen Cenk, Ziraat Türkiye Kupası’nda formaya kavuşuyor.

Beşiktaş’ın bugün deplasmanda oynanacak karşılaşmada en büyük kozu rekor bir transfer ücretiyle Everton’a gittikten sonra kiralık olarak dönen Cenk Tosun olacak. Karantina sürecinin tamamlanması sonrası takımla çıktığı antrenmanlarda hazır ve formda görünen Cenk tur için takımına katkı vermeye çalışacak. Cezası biten Mensah ile sakatlıktan çıkan Gökhan Töre takımla Konya’ya götürülürken tedavileri tamamlar Rıdvan Yılmaz ile Dorukhan Toköz ile yeni transfer Bilal Ceylan ise kafileye dahil edilmedi. Konyaspor’da ise ligdeki Beşiktaş maçının ardından yolların ayrıldığı İsmail Kartal’ın yerine göreve getirilen İlhan Palut takımın başında ilk maçına bugün Medaş Büyükşehir Stadı’nda çıkacak.

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