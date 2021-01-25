Sergen Yalçın oyuncu değişiklikleriyle kazandı

Ligin en formda takımı Beşiktaş’ın her maçı, seyircilere güzel futbol, tempo ve heyecan vadediyor. Göztepe maçında da bu durum değişmedi. Skorun berabere olduğu dakikalarda da tempo ve heyecan vardı, Beşiktaş’ın geriye düştüğü anlarda da... Devre arasında soyunma odasına iki ofsayt gerekçesiyle sayılmayan gol, yüzde 80 topla oynama oranıyla ve dakika 40’ta son haftaların flaş ismi Zulj’un kaleci Ersin’den dönen şutunu tamamlayan Tripic’in golüyle 1-0 mağlup gitti. Bu gol Beşiktaş’ın iç sahada gol yememe serisini bozan ve Tripic’in deplasmanda attığı ilk gol olarak kayda geçti.

KiMSE KORKMADI

Beşiktaş’ın bu sezon geriye düştüğü hiçbir maçı kazanamamış olması kimseyi korkutmuyordu, ikinci yarı başlar başlamaz, Mensah’ın yerine oyuna giren Ljajic’in ayağından beraberliği yakaladılar zaten.

Son iki maçından 6 puan çıkaran Göztepe, maç boyunca dengeli ve savunmayı elden bırakmayan bir futbol anlayışıyla oynayıp son dakikada beraberliği yakalamaya çok yaklaşsa da yenilmekten kurtulamadı. Beşiktaş maç sonunda geçen hafta 645 pasla kırdığı rekoru 654’e yükseltti.

DÖRDÜNCÜ SEFERDE BAŞARDI

Bu sezon Süper Lig’de oynadığı karşılaşmalarda VidaAtiba-Josef üçlüsü dışında herkesi rotasyona sokan Sergen Yalçın, maçın ikinci yarısındaki oyuncu değişiklikleriyle maçı kazandı. Ghezzal’ın yerine giren Gökhan Töre, onun görevini de devraldı ve maça dahil olduktan 13 dakika sonra Aboubakar’a asistini yaptı.

Sergen Yalçın, daha önce Göztepe ile oynadığı üç Süper Lig maçını kazanamamış, sahadan iki beraberlik bir mağlubiyet ile ayrılmıştı. Aynı istatistikler, Yalçın’ın en az dört kez karşılaştığı her rakibini en az bir kez mağlup ettiğini söylüyordu. İstatistik değişmedi, Yalçın dördüncü seferde rakibini alt etti.