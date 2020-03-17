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GeriFutbol Sergen Yalçın: "Neden bu kadar top kaybettik çözmemiz gerek"
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Futbol
İsmail ER
Haber Giriş: 17.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Sergen Yalçın: "Neden bu kadar top kaybettik çözmemiz gerek"

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Sergen Yalçın: "Neden bu kadar top kaybettik çözmemiz gerek"
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Beşiktaş’ta, G.Saray maçında ortaya konulan futboldan memnun kalmayan teknik direktör Sergen Yalçın, dün futbolcularına izin vermedi ve sabah antrenmana çıkardı.

İdman öncesi futbolcularıyla yaptığı toplantıda derbideki hataları anlatan Yalçın, “Rakip kim olursa olsun Beşiktaş bu kadar mahkum oynayamaz. G.Saray karşısında daha istekli oynamalıydık. Topla oynama üstünlüğünü rakibe kaptırdık. Neden bu kadar top kaybı yaptık ve sahamıza çekilmek zorunda kaldık, bunu çözmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Sergen Yalçın: Koronavirüsü biraz abartıyoruz gibi geliyor banaSergen Yalçın karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Yabancı futbolcularınız biraz gergin. Sağlık heyetiyle hafta başı toplantı yaptık. Biz de oyunculara şu anda dünyanın en güvenilen ülkesinde olduklarını söyledik. Koronavirüsü biraz abartıyoruz gibi geliyor bana" ifadelerini kullandı
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