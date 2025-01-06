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Sergen Yalçın: Kardeşim hasta, teklifi kabul edemem

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#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Süper Lig
Sergen Yalçın: Kardeşim hasta, teklifi kabul edemem
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 07:00

Sergen Yalçın ile Serdal Adalı arasındaki görüşme olumsuz sonuçlandı. Beşiktaş Başkanı ile dün İstanbul’da bir araya gelen Sergen Yalçın, “Kardeşim Gürsoy’un sağlık durumu kötü, yoğun bakımda. Onunla ilgilenmem gerekiyor. Gürsoy’un sağlığı her şeyden önemli. Bir yandan onunla ilgilenirken Beşiktaş’taki görevimi layıkıyla yerine getirmem imkansız” diyerek teknik direktörlük teklifini reddetti. Serdal Adalı ve kurmayları bu hafta içinde Slaven Bilic, Niko Kovac ve Razvan Lucesu ile görüşüp karar verecek. 

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Beşiktaş’ta yeni başkan Serdal Adalı’nın teknik direktörlüğe getirmek istediği Sergen Yalçın, görevi kabul etmedi. Geçmişte futbolcu ve teknik adam olarak büyük başarılar kazandığı siyah beyazlı kulüpten teklif almanın kendisini onurlandırdığını ifade eden Yalçın, kendisi için çok önemli olan birkaç sebepten dolayı bu öneriyi kabul edemeyeceğini bildirdi. Yalçın, teklifi reddetme gerekçelerini şöyle anlattı:

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ŞU AN İTİBARİYLE EVET DEMEM İMKANSIZ

“Kardeşim Gürsoy’un sağlık durumu kötü, yoğun bakımda. Şu an öncelikle onunla ilgilenmem gerekiyor. Gürsoy’un sağlığı her şeyden önemli. Bir yandan onunla ilgilenirken Beşiktaş’taki görevimi layıkıyla yapmam imkansız. Ayrıca sezon ortası olması da benim açımdan olumsuz bir durum. Bu teklif sezon başında ya da sonunda yapılsaydı kabul etme şansım yüksekti ama şu an itibariyle evet demem imkansız.”

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DİĞER ADAYLARLA BU HAFTA GÖRÜŞÜLECEK

Sergen Yalçın defterini böylelikle kapatmak zorunda kalan Beşiktaş’ta gözler diğer teknik direktör adaylarına çevrildi. Takımı daha önce çalıştıran Slaven Bilic’in yanı sıra Razvan Lucescu ve Niko Kovac’ın öne çıkan adaylar arasında olduğu belirtildi. Başkan Adalı ve kurmayları, üç isimle bugünden itibaren temasa geçerek teknik direktör konusunu hafta sonuna dek çözmeyi hedefliyor.

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#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Süper Lig

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