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Beşiktaş, Anadolu Efes'e fark attı

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#Beşiktaş#Anadolu Efes#Basketbol
Beşiktaş, Anadolu Efese fark attı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2025 20:19

Basketbol Süper Ligi Asım Pars sezonunun 13’üncü haftasında Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'i 87-70 mağlup etti.

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Basketbol Süper Ligi Asım Pars sezonunun 13’üncü haftasında Beşiktaş evinde Anadolu-Efes’i ağırladı.

Çok tempolu başlayan karşılaşmada Beşiktaş başından sonuna kadar önde götürdüğü maçı 87-70 kazanmayı başardı. Siyah-beyazlı takımda Kelan Martin attığı 32 sayı ile maçın en skorer ismi oldu.

SALON: BJK Fibabanka Spor Kompleksi

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Kaan Büyükçil, Murat Ciner

BEŞİKTAŞ FIBABANKA :Martin 32, Mathews 11, Allman 6, Plavsic 7, Kerem Konan 2, Berk Uğurlu 7, Sleva 12, Terry 7, Yiğit Arslan 3 ANADOLU EFES: Bryant 8, Willis 5, Oturu 15, Nwora 4, Rıdvan Öncel 2, Larkin 8, Beaubois 3, Ercan Osmani 6, Poirier 13, Erkan Yılmaz 2, Doğuş Özdemiroğlu

41’İNCİ PERİYOT: 26-18

DEVRE: 50-353’ÜNCÜ PERİYOT: 69-57

 

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#Beşiktaş#Anadolu Efes#Basketbol

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