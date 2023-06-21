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Sergen Yalçın ile görüşen Netfçi Bakü'de teknik direktörle yollar ayrıldı!

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#Sergen Yalçın#Bakü#Azerbaycan
Sergen Yalçın ile görüşen Netfçi Baküde teknik direktörle yollar ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 13:28

Sergen Yalçın ile görüşen Neftçi Bakü, teknik direktör Laurentiu Reghecampf ile yollarını ayırdı.

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Sergen Yalçın'ın bir süredir görüşmelerde bulunduğu Netfçi Bakü'de beklenen ayrılık açıklandı.

Azerbaycan ekibi, teknik direktör Laurentiu Reghecampf ile yolların ayrıldığını duyurdu.

BAKÜ'YE GİTTİ

Sergen Yalçın, geçtiğimiz gün Netfçi Bakü yönetimiyle görüşme yapmak için Bakü'ye gitti.

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1+1 YILLIK SÖZLEŞME BEKLENİYOR

Azerbaycan basınından CBC Sport muhabiri Elçin Cafarov'un haberine göre; Neftçi Bakü, bu sezon için ciddi bir transfer bütçesi ayırdı. Sergen Yalçın'ın transfer listesindeki oyuncularla görüşmeler başladı. Sergen Hoca'nın sözleşmesi, 1+1 yıllık olacak.

BEŞiKTAŞ iLE 2 KUPA KALDIRDI

Beşiktaş’ın başında 2020-21’de hem Süper Lig şampiyonluğunu hem de Türkiye Kupası’nı kazanan Yalçın, siyah beyazlı takım ile tüm kulvarlarda 79 karşılaşmalada 45 galibiyet, 24 mağlubiyet, 10 beraberlik aldı ve maç başı 1.84’lük puan ortalamasına imza attı.

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#Sergen Yalçın#Bakü#Azerbaycan

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