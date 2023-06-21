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Beşiktaş, Romain Saiss’in bonservis bedelinde indirim yaptı! Sol kanat için Ekambi’nin menajeriyle görüşüldü

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#Transfer#Beşiktaş#Saiss
Beşiktaş, Romain Saiss’in bonservis bedelinde indirim yaptı Sol kanat için Ekambi’nin menajeriyle görüşüldü
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 07:00

Avrupa’dan birçok talibi olan ve gitmek istediğini açıkça dile getiren Romain Saiss’e Beşiktaş yönetimi kolaylık yapmaya karar verdi.

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Faslı oyuncu için daha önce gelen tekliflere “4 milyon Euro’dan aşağı inmeyiz” diyen yönetim tecrübeli stoperin fiyatında indirime gitti.

Kalmak istemeyen bir futbolcuyu zorla tutmanın kulübe zarar vereceği düşüncesiyle hareket eden yönetim Saiss’in menajerine “Kulüplerle görüşün, 3 milyon Euro’yu getirin, sonra Romain istediği yere gidebilir” dedi. Saiss’e özellikle Fransa ve İngiltere’den ciddi teklifler geldiği belirtildi.

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SOL KANAT iÇiN EKAMBi

Sol kanat için arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ta yönetim Karl Toko Ekambi’nin menajeriyle görüşme gerçekleştirdi. Lyon’un geçen sezon Rennes’e kiraladığı, yeni sezonda da kadrosunda düşünmediği 30 yaşındaki Kamerunlu oyuncunun menajeriyle, finansal konulardaki beklentileri konusunda bir görüşme gerçekleştiği belirtildi. Siyah-beyazlılar, 3 milyon Euro’nun altında bir bedele bu transferi tamamlamak istiyor.

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#Transfer#Beşiktaş#Saiss

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