Sergen Yalçın: Buz gibi golümüz verilmedi

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Süper Lig'in 16. hafta erteleme mücadelesinde Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Antalyaspor, deplasmanda Pendikspor'u 1-0 mağlup etti.

Pendikspor galibiyetini değerlendiren Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor maçında iptal edilen golle ilgili olarak "Savunma anlamında çok sorunumuz yok. Alanya maçında VAR'dan dönen bir golümüz var, hiç VAR'dan dönecek bir pozisyon değildi. Bana göre buz gibi bir goldü. Son olaylardan sonra hakemleri eleştirmek istemiyorum ama iki maçtır inanılmaz aleyhimize fauller çalınıyor. Çift taraflı yönetmeleri gerekiyor müsabakaları. Transfer döneminde 2-3 takviye yapmak istiyoruz. Başkanla henüz ekonomik şartları görüşmedik ama böyle bir planımız var." ifadelerini kullandı.

"AĞIR BİR TABLO VAR ÖNÜMÜZDE"

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Hava şartlarından dolayı çok zorlandıklarını belirten Yalçın, “Çok zor hava şartları altında maçı oynadık. İki taraf da çok iyi bir oyun ortaya koyamadı. Tamamen ikili mücadeleye ve temaslı oyuna dönük bir müsabaka oldu. Bizim için en sevindirici tarafı 3 puan almaktı. İki haftadır maçları gol yemeden tamamladık. Bu bölümler bizim için çok sevindirici. Oyuncularımın ikinci yarıda gösterdikleri mücadele ve agresifliği de beni sevindirdi. Müsabaka oynayarak oyunu geliştirmeye çalışıyoruz. Ay sonuna kadar 5 maçımız var. Ağır bir tablo var önümüzde. Bu tablonun içinde oyun kalitesini, arttırmak ve devamında skora bunu yansıtmak kolay değil ama oyuncularım elinden gelen mücadeleyi gösteriyorlar. Bugün de onu yaptılar kazanmak adına. Üç puanlık bir mutluluk var bugün bizim için. Bunu hemen unutup pazar günü oynayacağımız müsabakaya hazırlanmak istiyoruz” diye konuştu.

PENDİKSPOR CEPHESİ

Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira ise müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında rakibin duran toptan bulduğu golle maçı kazandığını ifade ederek “Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yaptığımız bir maç oldu. Pozisyonlarımız da var ama sonuç olarak rakip duran toptan bir pozisyon buldu, değerlendirdi, gol attı ve 1 golle üç puanı aldı” dedi.