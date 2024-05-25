Sergen Yalçın: Bugün itibarıyla takımdan ayrılıyoruz

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Trendyol Süper Lig’in 38’inci ve son haftasında Antalyaspor, deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bugün itibarıyla Antalyaspor’dan ayrıldıklarını belirtti.

"ANTALYASPOR KENDİ HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA LİGİN İKİNCİ DEVRESİNDE İYİ BİR PORTRE ÇİZDİ"

Antalyaspor’un ligin ikinci yarısında hedeflerini yakaladığını ifade den Yalçın, “Oyuna iyi başlamadık. İlk 10-15 dakikalık bölümde ciddi bir konsantrasyon eksikliğimiz vardı. Böyle durumlarda futbol cezayı keser. Oyuna 1-0 mağlup başladık diyebiliriz. Ondan sonra oyunu dengeledik. Rakibimizin üstüne gitmeye başladık. Pozisyonlar bulduk, oyunu ilk yarıda da dengeleyebilirdik. Ama ilk yarı içeriye mağlup girdik. İkinci yarı tempo daha da düştü. Ligin son maçı oyunun temposunun düşmesi normal. İkinci yarı iki taraf için de dengeli bir oyun oldu. Pozisyon vermedik. Yan toptan attığımız golle skor eşitlendi. Beraberlik adaletli bir skor gibi görünüyor. Sezonun son maçıydı. Bugün itibarıyla ayrılıyoruz. Antalyaspor taraftarına bize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Başkana, yönetim kuruluna, karakter gösteren oyuncularıma teşekkür ediyorum. Antalyaspor kendi hedefleri doğrultusunda ligin ikinci devresinde iyi bir portre çizdi. Hedef 50 puan baremi ve ilk 10 bitirme başarısıydı. Oyuncularımız bu hedefi yakaladılar. Antalyaspor’a da önümüzdeki sezon için başarılar diliyorum” diye konuştu.

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FATİH TEKKE: BİZİM İÇİN ÇOK GÜZEL BİR SEZON BİTTİ

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, beraberlikle sonuçlanan Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, takım için sezonun güzel bittiğini ifade ederek, “Bizim için çok güzel bir sezon bitti. Seneye bizim için de Alanyaspor için de hayırlısı olsun” dedi.

Derbinin ardından gerçekleşen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ligde zorlu zamanlar geçirdiklerini ancak bunların üstesinden geldiklerini söyledi.



“LİG BİTMEDEN 5-6 HAFTA ÖNCE KÜMEDE KALMAYI GARANTİLEDİK ÇOK ŞÜKÜR”

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Ligde kalmanın hedefleri olduğunu ifade eden Tekke, “Sezonun son maçı derbiydi. Üstün oynadığımız, hak ettiğimiz ama çok pozisyon harcadığımız maçtı. Oyuncularıma tüm sezon boyunca gösterdikleri performans, antrenman yapabilme yeteneğini iyi geliştirdiğimiz için ve buna da karşılık verdikleri için, söyleneni hemen hemen yapmaya çalışan bir ekibimi tebrik ediyorum. Zorlu, sıkıntılı anlarımız oldu. Fakat bunları camia olarak hepimiz aştık. Allah da lütfetti bize. Çok daha fazla puan toplayabilirdik ama hedefimiz ligde kalmaktı. Takıma geldiğimizde kötü başlamıştık doğal olarak. Ligde kalmak hedefimizdi. Lig bitmeden 5-6 hafta önce kümede kalmayı garantiledik çok şükür. Sonrasında verdiğimiz mücadele, oyun anlamında ülke futboluna, kamuoyuna, futbolla ilgilenenler için bu işe kafa yoranlar için, formasyonlara takımın geldiği noktayı görebilmek açısından çok özel bir örnek. Oyuncularımın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bize 7-24 hizmet eden arkadaşlarımıza, aşçılar, bekçiler, saha görevlilerine şükranlarımı sunuyorum. Bizim için çok güzel bir sezon bitti. Seneye bizim için de Alanyaspor için de hayırlısı olsun” diye konuştu.