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Sergen Yalçın, Beşiktaş-Galatasaray maçında Fatih Terim ile ne konuştuklarını açıkladı!

#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Fatih Terim

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray maçı öncesi kulübede Fatih Terim ile ne konuştuklarını basın toplantısında anlattı.

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Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesinde Sergen Yalçın ile Fatih Terim'in görüntüsü dikkat çekmişti.

Sergen Yalçın, Galatasaray kulübesine giderek bir süre Fatih Terim'le konuşmuş. İkilinin sphbet sırasında gülümsediği fotoğraflara yansımıştı.

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SERGEN YALÇIN NE KONUŞTUKLARINI ANLATTI

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, galibiyet sonrası basın toplantısında kendisine Fatih Terim ile ne konuştukları şeklinde gelen soruya şu yanıtı verdi:

"Fatih Hoca antrenörlüğümü yapmış biri. Kendisini çok severim, saygı duyarım. Rakip olabiliriz ama sevgimiz, saygımız hocamıza karşı eksilmez. Kendisi Türkiye'nin en deneyimli, en başarılı teknik direktörü. Onun yakaladığı başarıları belki hiçbir hoca yakalayamayacak. Biraz oyunla ilgili, biraz da Avrupa'daki durumla ilgili konuştuk. Aldığımız sonuçları konuştuk, oyunla ilgili bize bazı bilgiler verdi."

Sergen Yalçın, Beşiktaş-Galatasaray maçında Fatih Terim ile ne konuştuklarını açıkladı

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#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Fatih Terim

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