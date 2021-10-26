Beşiktaş - Galatasaray maçında Ersin Destanoğlu'nun kurtardığı penaltı tartışma konusu oldu! 'Tekrar edilmeliydi'

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Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbisinde hakem Fırat Aydınus genel olarak iyi bir maç yönetirken bazı kararları tartışmalara neden oldu.

Eski hakemlerden Deniz Çoban, Galatasaray'ın oyunun son bölümünde kazandığı penaltıda Vida'nın elinin yere temaslı olmasına rağmen bir ihlale sebebiyet verdiğini belirterek "Kol başın hayli uzağında kalmış, vücut genişlemiş, kolunu hayli açmış. Kaleye atılan bir şut olduğu için Vida sarı kart görmeliydi. Penaltı doğru ancak sarı kart gerekirdi." dedi.

Ancak Çoban, Ersin'in kurtardığı penaltının tekrar edilmesi gerektiğini yönünde görüş bildirdi. Çoban, kurtartış pozisyonuyla ilgili "Kurala göre penaltının tekrarı gerekiyor. Bir gol kurtarma ya da gol atma olmadığı için VAR karışmıyor. Hakemin görmesi gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Yayıncı kuruluşun hakem hocaları, Trio programında tartışmalı pozisyonları analiz ederken genel olarak aynı fikirde buluştular.

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Maçın kritik pozisyonlarıyla ilgili öne çıkan görüşler ise şöyle;

Beşiktaş'ın 2. golünden önce Nelsson - Batshuayi pozisyonu

Deniz Çoban: "Faul var."

Lale Orta: "Batshuyi, rakibinin boğazına doğru yumruğuyla vuruyor. Galatasaray lehine faul verilmeli ve sarı kart çıkmalıydı."

Bülent Yıldırım: "Faul var. Hakemlerin gözünden kaçmış."

Marcao - Larin pozisyonu

Deniz Çoban: "Görüntüler bizi yanıltmıyorsa temas görmüyorum. Penaltı olduğunu düşünmüyorum."

Lale Orta: "Temas görmüyorum."

Bülent Yıldırım: "Elimizdeki bütün kameraları taradık. Herhangi bir temas tespiti yapamadık."

ERSİN DESTANOĞLU: MOHAMED'İN PENALTILARINI İZLEMİŞTİM



Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, ''Mohamed'in penaltılarını izlemiştim, çok penaltı atan bir forvet. Topu alınca hislerim belliydi. Oraya atlayacaktım. Son ana kadar bekledim, sonra kurtardım. Beraberlik olacaktı, önemliydi bizim için. Penaltıyı kurtardıktan sonra tribünler yıkılacak gibi bir sevinç vardı.'' şeklinde konuştu.