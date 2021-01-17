Sergen Yalçın: "Beni duygulandırdılar"

Oyuncularının soyunma odasında kendisini tezahüratlarla karşılaması sonrası duygulandığını ifade eden Yalçın, "Ocak ayı çok zorlu bir periyot. Bu dönemde çok maç oynayıp çok iyi mücadele ediyorlar. Hem bizim hem de taraftarlarımızın teşekkür etmesi lazım. (Soyunma odasındaki Sergen Yalçın tezahüratları hakkında) Futbolcularıma da teşekkür ediyorum, çok fazla maç var. Soyunma odasında biraz beni duygulandırdılar. Özverili bir ekibiz. Şöyle bir istatistik var; son oynadığımız 8 maçın 7'sinde bu takım gol yemedi. Bu çok önemli bir istatistik. Takım olarak birbirimize bağlı olmayı öğreniyoruz ve iyi savunma yapıyoruz." dedi.

Beşiktaş deplasmanında galibiyete hasret



Galatasaray, Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı son 6 derbide galibiyet elde edemedi.

Sarı-kırmızılı takım, rakibi karşısındaki son deplasman galibiyetini 2014-2015 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-0'lık skorla aldı.

Galatasaray, daha sonra biri Atatürk Olimpiyat Stadı, 5'i de Vodafone Park olmak üzere Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı 6 maçta 5 mağlubiyet ve bir beraberlik yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, 2016 yılında hizmete giren Vodafone Park'ta rakibi ile oynadığı ilk maçı berabere bitirirken, sonraki 4 maçı kaybetti.

Galatasaray, Vodafone Park'taki son 4 maçını gol atamadan yitirdi.