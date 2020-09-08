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GeriTenis Serena Williams, ABD Açık'ta çeyrek finalde
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Tenis
AA
Haber Giriş: 08.09.2020 - 01:56 | Son Güncelleme:

Serena Williams, ABD Açık'ta çeyrek finalde

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Serena Williams, ABD Açık'ta çeyrek finalde
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ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams, 15 numaralı seribaşı Yunan Maria Sakkari'yi mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

ABD'nin New York kentinde devam eden grand slam turnuvasının 8. gününde 4. tur karşılaşmalarına devam edildi.

Kariyerinin 24. grand slam şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen 38 yaşındaki Serena Williams, Sakkari ile korta çıktı.
Rakibini 2 saat 28 dakika süren karşılaşmada 6-3, 6-7 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenen Serena Williams, çeyrek finale yükseldi.

Serena Williams, ABD Açıkta çeyrek finalde

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