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Serdar Saatçı kimdir kaç yaşında? İşte Beşiktaş'ın genç oyuncusu Serdar Saatçı'nın kariyer hayatı

#Beşiktaş#Serdar Saatçı#Süper Lig
Serdar Saatçı kimdir kaç yaşında İşte Beşiktaşın genç oyuncusu Serdar Saatçının kariyer hayatı

Serdar Saatçı Beşiktaş maçında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Ajax maçında ilk 11 kadrosunda yer alan genç oyuncu, Beşiktaş'ın alt yapısından yetişerek takımla 2020 yılında profesyonel sözleşme imzaladı. Stoper mevkisinde forma giyen Serdar Saatçı 1,90 m boyunda ve performansı ile gelecek için umut vadediyor. Peki, Serdar Saatçı kimdir kaç yaşında? İşte, Beşiktaş'ın genç oyuncusu Serdar Saatçı'nın kariyer hayatı hakkında bilgiler.

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Serdar Saatçı'nın hayatı Beşiktaş Ajax maçı ile gündeme geldi. Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki karşılaşmada genç oyuncu kadroda yer aldı. 2003 yılında dünyaya gelen genç oyuncu Türkiye U-15 Milli Takımı formasıyla 7 maçta forma giyerken U-17 ile 4 maça çıktı ve 1 gol attı.

SERDAR SAATÇI KİMDİR?

Serdar Saatçı 14 Şubat 2003 tarihinde dünyaya geldi. Beşiktaş'ın altyapısında yetişen defans oyuncusu ile 2020 yılında profesyonel sözleşme imzalandı.

Türkiye U-15 ve U-17 alt yaş Kategorilerinden forma giydi.

Türkiye U-15 Mlli Takımı formasıyla 7 maçta forma giyerken U-17 ile 4 maça çıktı ve 1 gol attı. 1,90 metre boyunda olan Serdar Saatçı , Stoper mevkiinde oynuyor.

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#Beşiktaş#Serdar Saatçı#Süper Lig