Serdar Saatçı kimdir kaç yaşında? İşte Beşiktaş'ın genç oyuncusu Serdar Saatçı'nın kariyer hayatı

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Serdar Saatçı'nın hayatı Beşiktaş Ajax maçı ile gündeme geldi. Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki karşılaşmada genç oyuncu kadroda yer aldı. 2003 yılında dünyaya gelen genç oyuncu Türkiye U-15 Milli Takımı formasıyla 7 maçta forma giyerken U-17 ile 4 maça çıktı ve 1 gol attı.

SERDAR SAATÇI KİMDİR?

Serdar Saatçı 14 Şubat 2003 tarihinde dünyaya geldi. Beşiktaş'ın altyapısında yetişen defans oyuncusu ile 2020 yılında profesyonel sözleşme imzalandı.

Türkiye U-15 ve U-17 alt yaş Kategorilerinden forma giydi.

Türkiye U-15 Mlli Takımı formasıyla 7 maçta forma giyerken U-17 ile 4 maça çıktı ve 1 gol attı. 1,90 metre boyunda olan Serdar Saatçı , Stoper mevkiinde oynuyor.