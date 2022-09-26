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Serdar Gürler: 'Türkiye'ye yakışmayan bir sonuç'

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#Milli Takım#Serdar Gürler#Faroe Adaları
Serdar Gürler: Türkiyeye yakışmayan bir sonuç
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2022 00:18

A Milli Takım'ın kanat oyuncusu Serdar Gürler, Faroe Adaları'na 2-1 mağlup olunan maçın ardından konuştu.

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Faroe Adaları'na 2-1 mağlup olan A Milli Takım'da Serdar Gürler, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

BUNUN BAHANESİ YOK

Karşılaşma sonrasında duygularını paylaşan Serdar Gürler, "İnanılmaz derece üzgünüz. Bize, Türkiye'ye yakışmayan bir sonuç aldık. Bunun bahanesi yok yani. Belki onlar kadar istemedik, mücadele etmedik. Futbolda mücadele edenler kazanır. Ancak, 6 maça bakınca, büyük fotoğrafa bakınca ilerleyen bir Türkiye var." dedi.

KİMSE AĞZINI AÇMADI

Serdar Gürler sözlerini "Hiçbir bahane üretemeyiz. Soyunma odasında cenaze evi sessizliği var. İnanılmaz. Kimse ağzını açmadı. Buraya biz geldik. B Ligi'ne biz çıktık. Bunu düzeltmek için ayağa kalkacağız. Yapacak bir şey yok. İşin güzel tarafı lider çıktık." ifadeleriyle tamamladı.

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#Milli Takım#Serdar Gürler#Faroe Adaları

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