Serdar Avcı, Danny Williams'a ringi dar etti! Mike Tyson’ı nakavt etmişti...

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Birçok önemli başarıya imza atan Türk boksör Serdar Avcı, WBC Asya Gümüş Kemer maçı öncesinde Ukrayna’da önemli bir karşılaşmaya çıktı.

Daha önce Mike Tyson’ı nakavt eden Danny Williams ile Ukrayna’nın Kiev şehrinde karşı karşıya geldi. Dünya sıralaması için çok önemli olan 4 rauntluk müsabakanın sonunda sayı ile rakibine üstünlük sağlayan Avcı, dev bir galibiyete imza atarak sıralamada puanını yukarı çekmeyi başardı.

İlk 3 rauntta üstünlüğü rakibine bırakmayan Serdar Avcı, Danny Williams’ın son raunttaki atağına rağmen sayı ile müsabakanın kazananı oldu.



"ÜLKEME ZAFER KAZANDIRDIM"



Zorlu karşılaşma öncesinde Danny Williams için, "Geleceği varsa göreceği de var. Orada görüşürüz" diyen Avcı, galibiyetinin ardından da Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamada bulundu ve "Çok şükür kazanan biz olduk. Ülkemize zafer kazandırdım. Ne mutlu Türk’üm diyene. Evet, çok tecrübeli bir isim. Mike Tyson gibi bir ismi yendi. Biraz şovmenlik yaptı. Çok dayanıklı. Yüzüne net vurdum, ona rağmen düşmedi. Tebrik ederim" diye konuştu.



Serdar Avcı, 22 Aralık’ta WBC Gümüş Kemer karşılaşmasına çıkacak.