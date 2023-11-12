Serdal Adalı, Beşiktaş'ta başkanlığa adaylığını açıkladı! Rıza Çalımbay kararı ve Mehmet Özdilek'e görev...

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Serdal Adalı, Beşiktaş’ta başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Adalı adaylığını "Beşiktaş için ne yaptıysam, bundan sonraki süreçte görev verilmesi halinde daha fazlasını yapmaya hazırım. Geldiğimiz noktada, çok acıdır ki, Beşiktaş başkanına İnönü Stadyumu'nda parmak sallanır hale gelmiş, saha içinde ve dışında Beşiktaş her türlü adaletsizliğin fütursuzca muhattabı konumuna haline getirilmiştir. Başkanlığa aday olmamın ilk v en önemli sebebi buna yeter artık demektir. Beşiktaş'a dair çok büyük ümitlerim ve hayallerim var. Bu kulübün sağlam vizyonla, çok kısa bir sürede nerelere gelebileceğini görüyorum, heyecanlanıyorum. Bu inanç, başkan adayı olarak huzurunuzda olmamın sebebidir. Profesyonel kadromuzla ve hiç tükenmeyen inancımızla her kulvarda başarılı olmayı, en önemlisi sürdürülebilir başarıyı birinci hedefimiz olarak belirledik" sözleriyle duyurdu.

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İşte Serdal Adalı'nın sözleri;

Büyük Beşiktaş ailesi, Beşiktaşımızın bugün tarihinde hiçbir döneminde eşi benzeri görülmemiş bir duruma sokulmuştur. Ulu Önder Atatürk'ün o eşsiz tespiti, adeta Beşiktaşımızın da sınavına dönüşmüştür. Dahili ve harici düşmanların bugün Beşiktaş'ı düşürdüğü duruma hiçbir Beşiktaşlı kayıtsız kalmamalıdır.

SEYİRCİ KALMAM

Ben, bu camia için en ağır bedeli ödemiş Beşiktaşlılardan biriyim. Benim buna seyirci kalmam söz konusu olamaz. Bu süreçte adaylığımızı destekleyen isimlerden, camianın size vefa borcu var söylemlerini çok duyuyorum. Yapmaya çalıştıklarımızın Beşiktaş camiasında karşılık bulduğunu görmek bizi mutlu ediyor ve cesaret veriyor.

KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN

Değerli Beşiktaşlılar, doğrudur rakiplerimiz makas onların lehine açılıyor. Ama kimsenin şüphesi olmasın, Beşiktaş en büyüktür ve öyle kalacaktır. Boşuna uğraşmasınlar, benden enkaz devraldık cümlesini kimse duymayacak. En kısa zamanda doğru adımları bir bir atarak hak ettiğimiz noktaya ulaşacağız.

SPORTİF DİREKTÖR MEHMET ÖZDİLEK

Dün Mehmet Özdilek hocamızla bir görüşme yaptım. Allah seçimi kazanmayı kısmet ederse, sportif direktör olarak Mehmet Özdilek hocamızla yola devam edeceğiz. Yönetim kurulunda da eski futbolcu bir kardeşimiz olacak.

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HOCA ARAMAYA GEREK YOK

Ümraniye'ye geçmeden önce Rıza hocayla konuştum. Beşiktaş'ın Rıza hocası varken yeni bir hoca aramaya gerek yok. Ben çok da eminim, Rıza hoca bu takımı toparlar. Biz de devre arası transferler yapıp takımı toparlamayı düşünüyoruz.