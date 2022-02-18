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Sercan Yıldırım'dan Survivor'da Acun Ilıcalı'yı kızdıran hareket! Cezayı kesti

#Survivor#Sercan Yıldırım#Acun Ilıcalı
Sercan Yıldırımdan Survivorda Acun Ilıcalıyı kızdıran hareket Cezayı kesti

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununda futbol maçının yapılacağı anlaşılması üzerine gözler Sercan Yıldırım'a çevrildi. Yeni bölümün tanıtımında Yıldırım'ın Acun Ilıcalı'ya yaptığı hareket dikkat çekti.

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Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ederken oyunlarda sıra futbola geldi.

Yeni bölümün tanıtımında dokunulmazlık oyunu için futbol maçı yapıldığı görülürken Sercan Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasındaki diyalog dikkat çekti.

SERCAN'DAN OLAY GOL SEVİNCİ

Fragmanda futbol maçından görüntüler yer alırken Sercan Yıldırım'ın yaptığı hareket damga vurdu.

Attığı gol sonrası sevinç yaşayan Sercan Yıldırım, tribünlere dönerek bir hareket yaptı.

Sunucu Murat Ceylan da bu sevinci "Sercan Yıldırım basın tribününe dönerek sevinçte bulundu" sözleriyle anlattı.

Sevinç sonrası Sercan'a bağıran Acun Ilıcalı, yarışmacıyı hareketinden dolayı sarı kart ile cezalandırdı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz haftalarda konseyde dokunulmazlık oyunu hakkında itiraz bildiren eski futbolcu Sercan Yıldırım, Acun Ilıcalı'ya "Dokunulmazlık oyunu futbol olsun." çıkışını yapmıştı.

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Sercan Yıldırım'ın güreş oyunu hakkındaki itirazına yanıt veren Acun Ilıcalı ise geçen seneye atıfta bulunarak "Sercan, hatırlarsan yarıştığın yıl futbol oyununda kaybetmiştiniz." cevabını vermişti.

Ilıcalı'nın bu yanıtı sonrası futboldaki iddiasını ortaya koyan Sercan Yıldırım, bir kez daha meydan okuyarak "Bu sene göreceğiz o zaman!" demişti.

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#Survivor#Sercan Yıldırım#Acun Ilıcalı

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