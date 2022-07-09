Sepp Blatter ve Michael Platini mahkemede aklandı

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FIFA’nın eski başkanı Sepp Blatter ile UEFA eski başkanı Michel Platini dolandırıcılık’ ve ‘zimmete para geçirme’ suçlamalarıyla haklarında İsviçre’de açılan davada suçsuz bulundu. Bellinzona Federal Ceza Mahkemesi hakimleri, Blatter’in FIFA başkanı olduğu 2011’de, dönemin FIFA asbaşkanlığını da yapan Platini’ye ödediği 2 milyon İsviçre frangının yasa dışı olarak verilmediğine hükmetti. Kararın ardından Platini’nin, dolandırıcılık iddiaları nedeniyle el konulan 2 milyon frangı geri alacağı bildirildi.

8 YIL CEZA ALMIŞLARDI, SONRA CEZA İNDİRİLDİ

FIFA, 2015’te ortaya çıkan ödeme sonrası görevden aldığı iki yöneticiyi 8 yıl futboldan men ederken, FIFA Tahkim Kurulu cezaları 6 yıla indirmişti. Platini’nin cezası, Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) itiraz sonrası 4 yıla düşürülürken, FIFA da söz konusu 2 milyon İsviçre frangının iadesi için dava açmıştı.

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İLK RAUNDU KAZANDIM AMA SAVAŞ SÜRECEK

Efsane Fransız futbolcu ve futbol adamı Michel Platini, dava sonrası “Bunca yıldır süren yalanlar ve manipülasyonlardan sonra adalet yerini bulduğu için çok mutluyum. Gerçekler bu mahkemede gün yüzüne çıktı. Adaletsizliğe karşı savaşımı sürdüreceğim. Sadece ilk raundu kazandım” açıklamasını yaptı.