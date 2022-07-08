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Son Dakika: Fenerbahçe'den Willian Arao transferi için Brezilya çıkarması!

#Transfer#Fenerbahçe#Arao
Son Dakika: Fenerbahçeden Willian Arao transferi için Brezilya çıkarması

Fenerbahçeli bir yönetici, Willian Arao transferini bitirmek için Brezilya'ya gitti.

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Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer gündeminde yer alan Willian Arao'da yeni gelişme duyuruldu.

Brezilya basınından UOL Sports'un haberine göre; Willian Arao, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti.

Sarı-lacivertli kulübün bir yöneticisinin, sözleşme detaylarını görüşmek için Brezilya'da olduğu belirtildi.

Flamengo'nun da Arao'nun ayrılığına sıcak baktığı ve yerine Mauricio Isla'nın getirileceği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Flamengo formasıyla 33 resmi maça çıkan Arao, 5 gol 2 asistlik katkı yapmıştı. 29 yaşındaki oyuncu daha önce 1 kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını giydi.

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#Transfer#Fenerbahçe#Arao

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