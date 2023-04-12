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Şenol Güneş: 'Onların yanında olduğumuzu gösterdik, özel bir akşamdı'

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Atletico Madrid
Şenol Güneş: Onların yanında olduğumuzu gösterdik, özel bir akşamdı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 23:24

Şenol Güneş, Atletico Madrid'i 2-0 mağlup ettikleri özel maçın ardından konuştu.

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‘Bırakmam Seni Türkiyem’ kampanyası kapsamında karşılaştıkları Atletico Madrid'i 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Şenol Güneş maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in sözleri;

Özel bir akşam. 11 ilimizde deprem sebebiyle, orada bulunan kardeşlerimize hem destek olmak hem de unutmamak için yapılan bir geceydi. Atletico Madrid Başkanı, hocası ve oyuncularına teşekkür ediyorum. Böyle bir zor dönemde, hafta arasında bir maç için buraya geldiler ve müsabaka oynadılar.

DUYGULARI HİSSETTİRMEK ÖNEMLİ

Atletico Madrid'in iyi oyuncuları var, kaliteli bir takım. Köklü bir takım, Beşiktaş gibi 1903 yılında kuruldu. İki camiaya yakışır şekilde birliktelik oldu. Duyguları hissettirmek çok önemli. Sadece maddi destek vermenin yanında, manevi olarak onların yanında olduğumuzu söyledik. Başkanımız, yönetim kurulumuz, oyuncularımız her türlü desteği yapmaya çalıştı. Sürdürülebilir olay olması gerekiyor. Güzel bir gece oldu.

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TARAFTARA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Futbol adına tartışmaya girmeyi doğru bulmuyorum. Rakibin oyuncularını yormadan oynaması, bizim de aynı şekilde... Hissettirmek çok önemliydi. Buraya gelen tüm taraftarlara teşekkür ediyorum. Böyle bir güzel gecenin devamının gelmesini istiyorum. Boş haftalarda yine böyle müsabakalar yapılabilir.

Gözden KaçmasınBeşiktaş 2-0 Atletico Madrid (Özel maç)Beşiktaş 2-0 Atletico Madrid (Özel maç)Haberi görüntüle

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Atletico Madrid

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