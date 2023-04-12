Canlı: Beşiktaş Atletico Madrid maçı

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Beşiktaş ile Atletico Madrid, ‘Bırakmam Seni Türkiyem’ kampanyası kapsamında karşı karşıya geliyor.

İlk yarı bitti

Beşiktaş: 1

Atletico Madrid: 0

Goller: 25' Gedson Fernandes

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Saiss, Umut, Berkay, Maxim, Gedson, Ghezzal, Muleka, Semih.

Atletico Madrid: Grbic, Marco, Witsel, Reguilon, Doherty, Kondogbia, Lemar, Saul, Barrios, Carlos, Correa.

Beşiktaş, ‘Bırakmam Seni Türkiyem’ kampanyası kapsamında bu akşam İspanya’nın Atletico Madrid takımıyla özel bir maç yapacak. Vodafone Park’ta saat 20.30’da başlayacak karşılaşmanın bilet satışından elde edilecek gelir, siyah beyazlı kulübün Deprem bölgesinde yapacağı okullarda kullanılacak.

Teknik direktörlüğünü Diego Simeone’nin yaptığı, kadrosunda Antoine Griezmann, Alvaro Morata, Jan Oblak, Saul Niguez gibi dünyaca ünlü futbolcuların bulunduğu Atletico Madrid, İspanya La Liga’da 3. sırada yer alıyor.

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BEŞİKTAŞ Atletico Madrid MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

NTV, Star TV, Eurostar, puhutv’den naklen yayınlanan maçın biletleri Passolig’den ve Vodafone Park gişelerinden temin edilebildi. Kombinelerin geçerli olmayacağı karşılaşma için 162 numaralı locada bulunan koltukların biletleri de satışa sunuldu.