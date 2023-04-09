Şenol Güneş: 'Kısa zamanda toparlandık, galibiyeti hak ettik'

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Süper Lig'de Giresunspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in sözleri;

Kazanmamız gereken bir maçtı. Kağıt üstünde favoriydik ve bir mucizeye izin vermememiz gerekiyordu. Ancak, rakibimiz dirençli, inançlı, maçı asla bırakmayan bir takım. Biz maça iyi başladık ama rakip yüzde 100 tempoyla iyi çıkışlar yaptı, agresif tempoyla toplar kazandı. Biz o dönemde bocaladık. Cenk de o arada çıktı, devam etti orada.

KISA ZAMANDA TOPARLANDIK

Kısa zamanda toparlandık ve 1-0'dan sonra 3-1 öne geçtik. Top kayıplarımız fazla oldu. Daha iyi oynayabilirdik ama bu oynadığımız oyunla da galibiyeti hak ettik. Tüm oyuncular elinden geleni gösterdi. Tebrik ediyorum

REDMOND'U TEBRİK EDİYORUM

Çalışan oyuncunun değeri de, her şeyi de yükselir. Nathan Redmond'u tebrik ediyorum. Daha iyi oynasın. Tüm mesele çalışmak. Bütün oyuncular için bu geçerli. 11'de, dışında kalan tüm oyuncuların kendi performansının üstüne çıkmadıkça burada olmalarının bir anlamı yok. Biz de onlara görev vereceğiz. Bocalayan olabiliyor zaman zaman. Onları da toparlayacağız inşallah

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TARAFTARI MAÇA BEKLİYORUM

Çok insanımızı kaybettik. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Atletico Madrid'e gelecekleri için teşekkür ederim, büyük bir jest. Taraftarları da maça bekliyorum

ÖNEMLİ OLAN KULÜBÜN İYİ OLMASI

Dele Alli'yi konuşacak durumda değiliz. Dele konusunu pas geçiyorum. Hayırlısı olsun. Ben de dahil kulübün görevlisiyiz. Hepimiz gelip gideriz, önemli olan kulübün iyi olması

Giresunspor’un 56’ncı kuruluş yılını kutluyorum. Bugün sahada sonuna kadar koşan, mücadele eden bir rakip vardı. Maç içerisinde bir ara bocaladık. İki oyuncumuzu da kaybettik. Cenk sakatlandı, Amir de cezalı duruma düştü. Hatalarımızla sevaplarımızla galibiyeti hak ettiğimiz bir maç oldu. Seyir zevki yüksek bir müsabaka izlettiğimizi düşünüyorum. Bu duruma geçen haftadaki Fenerbahçe galibiyetinin etkisi de vardı. Amir cezalı duruma düştü. Cenk sakatlandı, durumu yarın belli olacak. Tayyip de yarın ameliyat olacak; bakalım durumu netleşecektir. Geldiğimizde en büyük korkum taraftarımıza layık olabilmekti. Bizden sahada akıcı, güzel futbol isteniyor. Hala eksiklerimiz var. Daha hızlı futbol oynayıp, daha ofansif oyun sergilemek istiyoruz.

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SENEYE DAHA İDDİALI BİR EKİP OLUŞTURULABİLİR

Takımda bir oyun stratejisini oturtmaya çalışıyoruz. Bu sene sıralamaya bakmadan oyun odaklı ve her maçta oyunumuzu geliştirmeye yönelik oynamaya çalışıyoruz. Bu kadro eğer iyi oynarsa, seneye 3 oyuncu takviyesi ile daha iddialı bir kadro oluşturulabilir. Tabii bunlar uzun vadeli işler, şimdi konuşmamız doğru olmaz. Takıma katkısı olan her oyuncu kalacaktır. Verimli olmayan ben de olsam sezon sonu gidecektir.

REDMOND’IN YÜKSELEN BİR PERFORMANSI VAR

Redmond sağda da, solda da, orta da oynar. Hatta forvette de oynar. Birçok özelliğe sahip bir oyuncu. Ben kendisini bu pozisyonda oynatırsam daha verimli olacağını düşünüyorum. Eleştiriler olabilir ama yerine göre, oyunun gidişatına göre saha içerisindeki dizilişe müdahale edilmesi normal bir olaydır. Redmond'ı tebrik ediyorum. Yükselen bir performansı var ve takımı ateşleyen bir yapıya büründü.

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TRABZONLU OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM

Trabzon 4 büyük kulüpten bir tanesi, köklü bir camia. Ben de Trabzonlu olmaktan gurur duyuyorum. Trabzon tarih yazmış ve rekorlar kırarak şampiyonluklar yaşamış bir şehirdir. Geçen senenin şampiyonu ama şu anki geçiş döneminde işler onlar için iyi gitmiyor olabilir. Bizimle oynayacakları maçta daha farklı konsantre olup sahaya kazanmak için çıkacaklardır.