Şenol Güneş, Beşiktaş'ı ayağa kaldırdı! Valerien Ismael'le büyük fark...

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Derbide ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 4-2 yenen Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş’in takımın çıkışında etkisi büyük. İşte tecrübeli teknik adamla Kartal’da yaşanan değişim...

Güneş’ten önce oynanan 11 maçta 19 puan toplayan takımın puan ortalaması 1.7’ydi. Tecrübeli teknik adam 15 maçta 33 puanla 2.2 ortalama yakaladı. Beşiktaş’ın bu sezonki maç başı puan ortalaması da 2’ye yükseldi.

Şenol Güneş öncesinde ligde 10 maçta sadece 1 golü bulunan Cenk Tosun tecrübeli teknik adam ile müthiş bir çıkışa geçti ve 11 gol attı.

Beşıktaş’taki 2. dönemine tutuk başlasa da Güneş, Aboubakar’a güvendi. Kamerunlu yıldız ilk 4 maçı boş geçerken sonra 4’te 4 yaptı.

Redmond ilk asistini Güneş’in ilk maçı olan Ümraniye karşısında yaparken sadece son 2 maçta 2 gol, 3 asistle 5 gole katkı verdi.