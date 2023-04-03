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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Beşiktaş'a cevap! Gaziantep FK ve Hatayspor maçları hakkındaki karar değişecek mi? Lale Orta sözleri...

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Büyükekşi#Beşiktaş#Gaziantep Fk
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2023 14:55

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Double Pass ile düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, Beşiktaş'ın Gaziantep FK ve Hatayspor maçları için yaptığı başvuruya yanıt verdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF ile Double Pass arasında düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ligden çekilen takımlar ve Beşiktaş'ın talebi hakkında konuşan Büyükekşi, "Oynanmış maçlar tescil edilmiştir. Oynanmamış olanlar hükmen sonuçlanmıştır. Aldığımız karar acele değildi. Geçmiş örneklere bakarak aldık. Bir takım ligden çekilirse kalan tüm maçları iptal edilir ve o maçlarda 3-0 hükmen mağlup edilir. O zamana kadar oynadıkları maçlar ise tescil edilir." dedi.

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"HİÇBİR ZAMAN BÖYLE BİR UYGULAMA OLMAMIŞTIR"

Mehmet Büyükekşi ayrıca, "Bu konuyla ilgili yönetim kurulumuz 10 Şubat'ta depremden etkilenen ve olağanüstü hal ilan edilen 10 ilde merkezi bulunan kulüplere ligden çekilme hakkı verdik. Bu sezon içerisinde oynadıkalrı maçların tamamını tescil ettik. Bundan sonra oynayacakları maçların ise 3-0 hükmen mağlup olmalarına karar verdik. Süper Lig'de iki kulübümüze, diğer liglerdeki kulüplerimize kalan alacaklarının ödenmesine karar verdik. Bu kararı kamuoyunda bahsedildiği gibi acele karar almadık. Geçmiş uygulamalara, içtihatlara baktık. 30 yıl önceki Samsunspor'un otobüs kazasında, 1999 depreminde hep aynı kararları almış TFF yönetimi. Bir takımın oynadığı maçlar ligden çekilse bile silinmez. Hiçbir zaman böyle bir uygulama olmamıştır. Kulüpleri kararına göre bu iş olmaz. Kulüpler Birliği'nin karar alma yetkisi yok. Öyle olsa bile sadece 6 kulüp bunu istiyor. Kamuoyunu bu şekilde ne olur meşgul etmeyelim. Olmayacak şeylerle ortamı gerginleştirmenin kimseye bir faydası yok. Futbolumuzun marka değerine zarar vermeyelim." ifadelerini kullandı.

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YABANCI KURALI KONUSU

"Yabancı oyuncu konusunu bu ay sonuna kadar netleştireceğiz. Bir taraftan kulüplerimizin ekonomik durumu, bir taraftan yabancı kuralı, diğer taraftan genç oyuncu değişimi ve akademi. Bunların hepsi bir bütün. Çalışmalarımızı bitirip kamuoyuyla paylaşacağız."

LALE ORTA SÖZLERİ

Büyükekşi, eleştirilerin odağındaki MHK Başkanı Lale Orta içinse "Merkez Hakem Kurulu başkanını değiştirme gibi bir düşüncemiz yok." dedi.

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#Mehmet Büyükekşi#Beşiktaş#Gaziantep Fk

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