Şenol Çorlu'dan corona virüsü çağrısı: "Herkes üstüne düşeni yapmalı"

Spor Arena Röportaj / Uğur Yapıcı - Şenol Çorlu, corona virüsü salgını nedeniyle yaşananları değerlendi ve ligin akıbeti hakkında yorumlar yaptı.

"KARARA SAYGI DUYUYORUZ"

"Türkiye'de liglerin ertelenmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Çorlu, "Direkt insan sağlığını erteleyen bir unsur, sporcuyu ve sporcu ailesini toplumdan soyutlayamayız toplumun bir parçasıyız. Bir karar alındı ve buna saygı duyuyoruz." dedi.

Şenol Çorlu, liglerin durumuyla ilgili ortaya çıkan senaryolar hakkında ise "Bu konuların çok iyi irdelenmesi gerekiyor. Hemen verilebilecek bir kararın sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Sezon başından beri verilen bir emek var bunun bir şekilde neticelendirilmesi gerekir bunu açık bırakırsanız sık sık gündeme gelir bu işin bir şekilde taçlandırılması lazım ama bunu yaparken hakkaniyet içinde yapmak lazım şu an 6 senaryo hazırlanmış ama başka alternatifler çıkabilir aceleye getirilmemesi gereken bir konu." şeklinde konuştu.

"HERKES ÜSTÜNE DÜŞENİ YAPMALI"

Çorlu, "İletişimde olduğunuz yabancı futbolcular var mı, varsa psikolojileri ne durumda?" şeklindeki soruya ise "Sadece yabancı değil bütün futbolcularla görüşüyoruz Fenerbahçe dışında da arkadaşlar var. Hem yerli hem de yabancı sporcuların psikolojisinin çok iyi olduğunu düşünmüyorum insan sağlığını ilgilendiren bir konu var ve herkes üstüne düşeni yapmalı." ifadelerini kullanarak yanıt verdi.