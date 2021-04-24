MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriŞener Özbayraklı: 'Umarım Galatasaray'a yakışır şekilde tamamlarız'
GeriFutbol Şener Özbayraklı: 'Umarım Galatasaray'a yakışır şekilde tamamlarız'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 24.04.2021 - 23:22 | Son Güncelleme:

Şener Özbayraklı: 'Umarım Galatasaray'a yakışır şekilde tamamlarız'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şener Özbayraklı: 'Umarım Galatasaray'a yakışır şekilde tamamlarız'

Galatasaray'ın sağ beki Şener Özbayraklı, Antalyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçı değerlendirdi.

Süper Lig'de Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da golün asistini yapan Şener Özbayraklı, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Son haftaları iyi geçirmeleri gerektiğini vurgulayan Şener, "İstemediğimiz sonuçlar aldık, şampiyonluk yolunda ağır hatalar yaptık. Bugün galibiyet almayı bildik. Galip geldik ve mutluyuz. Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz, inşallah hak ettiğimiz yere geliriz." dedi.

Özbayraklı sözlerini, "İnşallah bundan sonra da Galatasaray'a yakışır şekilde emek veririz ve sezonu en iyi şekilde tamamlarız." şeklinde tamamladı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi