Şener Özbayraklı: 'Umarım Galatasaray'a yakışır şekilde tamamlarız'

Süper Lig'de Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da golün asistini yapan Şener Özbayraklı, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Son haftaları iyi geçirmeleri gerektiğini vurgulayan Şener, "İstemediğimiz sonuçlar aldık, şampiyonluk yolunda ağır hatalar yaptık. Bugün galibiyet almayı bildik. Galip geldik ve mutluyuz. Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz, inşallah hak ettiğimiz yere geliriz." dedi.

Özbayraklı sözlerini, "İnşallah bundan sonra da Galatasaray'a yakışır şekilde emek veririz ve sezonu en iyi şekilde tamamlarız." şeklinde tamamladı.