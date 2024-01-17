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Beşiktaş’ta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki genç yetenek Semih Kılıçsoy, Süper Lig’e damga vurmaya devam ediyor.



Bu sezon ligde ilk kez birinci haftada oynanan Fatih Karagümrük maçında forma giyen ve 13 dakika sahada kalabilen genç oyuncunun grafiği günden güne yükseliyor.

Ligin 17’nci haftasındaki Corendon Alanyaspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Semih Kılıçsoy, ardından oynanan Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor maçlarında da aynı şansı yakaladı.



KARAGÜMRÜK MAÇINDA REKORUN SAHİBİ OLDU



En son Fatih Karagümrük maçında 81 dakika sahada kalan Semih Kılıçsoy, istatistiklerde de ön plana çıkmayı başardı. Mücadeleyi bir golle tamamlayan Semih, böylelikle üst üste dört maçta gol atan en genç futbolcu rekorunun sahibi oldu.



15 ikili mücadelenin 11'ini kazanarak ne kadar kuvvetli olduğunu gösteren Semih, 6 çalım denemesinin 5'inde başarılı olarak birebirde de etkili olduğunu kanıtladı.



Gösterdiği bu performansla Siyah-Beyazlı taraftarlar Semih’e ‘yerli Agüero’ yakıştırması yaparken, sosyal medyada Semih'in kuvvet olarak Brezilyalı Hulk'ı, çalım yeteneği olarak da Beşiktaş’ın eski süper yıldızı Quaresma'yı çağrıştırdığına dair paylaşımlar yapıldı.



Avrupa’daki pek çok kulübün radarına giren Semih'i, Beşiktaş’ın alt yapısına kazandıran eski futbolcu Ferdi Tatlı ve dönemin Beşiktaş altyapısında görev alan Semih Sezerli Spor Arena’ya özel açıklamalar yaptı.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Eyüpspor’a karşı elde edilen 4-0’lık galibiyetin ardından Semih Kılıçsoy hakkında konuşan deneyimli golcü Cenk Tosun, “Semih çok iyi işler yapıyor. Ona biraz tecrübe aktardığımızda neler yapacağını herkes görecek. Ben her zaman ağabeyi olarak yanındayım. İnşallah çok goller atacak, kupalar kazanacak. Allah sakatlıklardan korusun. Benim rekorumu geçmesini istiyorum. Her zaman yanındayım” ifadelerini kullandı.

Semih Kılıçsoy , son dört maçta 5 gol atıp bir asist yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı



‘AMATÖR LİGLERDE 45-50 GOL ATINCA BEŞİKTAŞ, GALATASARAY VE FENERBAHÇE’NİN İLGİSİNİ ÇEKTİ’

‘BEŞİKTAŞ ÇOK ISRARCI OLDU, SEMİH DE GİTMEYİ ÇOK İSTEDİ’



‘20 FUTBOL TOPU VE 20 EŞOFMAN KARŞILIĞINDA TRANSFER OLDU’

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Semih Kılıçsoy’un Beşiktaş altyapısında oynadığı dönemde teknik sorumlu olan Semih Sezerli, “Biz ufak yaş gruplarında tek oyuncu üzerinden değil, potansiyeli çok yüksek olan oyuncuları yetenekli oyuncu havuzu haline getirip değerlendiririz. 2003, 2004, 2005 ve 2006 doğumlular titizlikle yaklaştığımız özel yaş gruplarıydı. Semih de potansiyeli yüksek havuzun içinde beklenti duyulan oyunculardan bir tanesiydi. Semih akademi yolculuğunu başarıyla tamamladı. Şimdi yeni bir yolculuğa çıktı ve daha ilk istasyona ulaşmadan kendini ispat etti. Bir kesimin en büyük korkusunun “Acaba şımarır mı?” olduğunu duyar gibiyim. Ancak Semih, Türk örf adet, gelenek ve göreneklerine çok uygun bir aileye sahip ve en büyük şansı da zaten bu…” ifadelerini kullandı.

“Beş-altı yıl önce Beşiktaş’ın eski yönetim kurulu üyesi Seyit Ateş’in vasıtasıyla İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde Beşiktaş Futbol Okulu'nu açtım. Hem gençlere futbolu sevdirmek hem de bu alanda onları doğru yönlendirmek için uğraşıyordum” diyen Ferdi Tatlı,dedi.Sonraki süreçte Beşiktaş Futbol Okulu’nuçevirerek, çeşitli amatör turnuva ve liglere dahil olduklarının altını çizen Tatlı,ifadelerini kullandı.Semih’e en çok Beşiktaş’ın ilgi gösterdiğini söyleyen Ferdi Tatlı,dedi.“Ailenin imkânları biraz kısıtlı olduğu için tek sorun, Arnavutköy’den Beşiktaş’ın altyapı tesislerine gitmekti” diyen Tatlı,ifadelerini kullandı.Beşiktaş Altyapı Koordinatörü Emrah Bayraktar’ın genç oyuncularla ilgili projelerinin Semih ve ailesini oldukça heyecanlandırdığı vurgulayan Ferdi Tatlı, transfer ücretine dair ise şunları söyledi:

‘KENDİ YAŞ GRUPLARINDAN İTİBAREN HEP FORVET OYNADI, MİLLİ TAKIM'DAKİ EKSİKLİĞİ KAPATACAKTIR’



Semih’in çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Ferdi Tatlı, “Kendi yaş gruplarından bugüne kadar hep forvet oynadı. Çok kuvvetli bir yapıya sahip. İkili mücadelede güçlü kalmayı başarıyor. Fakat A takımda kendine kanatlarda yer buldu. Orada da gelen şansı iyi değerlendirdi ama forvette oynarsa daha fazlasını yapacaktır” dedi.



Semih'in bu performansla devam ettiği takdirde 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda A Milli Takım'ın forveti olabileceğini düşünen Tatlı, “Milli Takım'da forvet eksikliği bariz şekilde görülüyor. Eğer Montella, Semih’i takıma çağırırsa, bu eksikliği rahatlıkla kapatabilir” ifadelerini kullandı.

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Milli Takım konusunun hızlı bir şekilde konuşulmasını sağlayan Semih’in kendisi. Yaptıkları ile bu baskıyı kendi yarattı. Ancak futbolda dün yoktur ve Mayıs-Haziran’a kadar uzun bir süreç var. Aynı devamlılıkla giderse neden olmasın? Yer alırsa sürpriz işlere imza atabilme potansiyeline sahip. Semih Sezerli

‘AVRUPA’DAN TRANSFER TEKLİFLERİ ALIYOR’



Semih’e şimdiden Avrupa’dan transfer teklifleri geldiğini ama Samet Aybaba’nın bu konuda doğru karar verecek tecrübede olduğunu vurgulayan Ferdi Tatlı, “Samet Aybaba, Türk futbolu için çok önemli bir isim. Benim futbolcu olmamda da katkısı çok büyüktür. Semih’in de doğru yerde olduğunu düşünüyorum. Özellikle Samet Aybaba onun için çok büyük bir şans. Doğru planlamayı şimdiden yapıyor, konuşuyorlardır. Duyduğuma göre genel olarak Semih’i 1,5 yıl daha takımda tutmak istiyorlar. Sonrasında yurt dışına transferi gündeme gelebilir” dedi.





‘KENDİNE AGÜERO’YU ÖRNEK ALIYOR’

'ÖNCE LA LIGA SONRA DA PREMIER LİG ORTAMI OLUŞABİLİR'

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“Semih’in Agüero’yu örnek aldığını duymuştum” diyen Semih Sezerli,dedi.

Avrupa’nın şu an için doğru seçenek olmadığını düşünen Semih Sezerli, “Avrupa konusu çok kritik. Titizlikle bir proje olarak yürütülmesi gerekir. Bence henüz doğru seçenek değil ancak uzun vadede böyle devam ederse seçenek olmaktan çıkacak ve beş büyük lige gidişi mecburiyet haline gelecektir. Uygunluk noktasında ise önce La Liga aktarmalı uçuşu sonrasında sürece göre Premier Lig ortamı oluşabilir” dedi.

Fotoğraflar: İHA