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Semih Kaya'nın Galatasaray'a imzasında flaş detay! 5 dakikada...

#Semih Kaya#Galatasaray#Transfer
Semih Kayanın Galatasaraya imzasında flaş detay 5 dakikada...

Galatasaray, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'dan ayrılan eski futbolcusu Semih Kaya'yı tekrar renklerine bağladı. Sarı kırmızılı yöneticilerle sadece 5 dakika süren transfer görüşme sonrası 5 aylık sözleşme imzalamayı kabul eden 30 yaşındaki defans oyuncusuyla sezon sonu tekrar masaya oturulacak.

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Ve Semih Kaya yeniden Galatasaray’da... Sarı kırmızılı kulüp, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran eski oyuncuyla yarım sezonluk sözleşme imzaladı.

Christian Luyindama’nın Suudi Arabistan’a transfer olmasının ardından savunmada oynayabilecek futbolcu arayışına giren sarı kırmızılı yönetim, en uygun ismin Semih Kaya olduğu görüşünde birleşti. 30 yaşındaki futbolcunun bonservisinin elinde olması, hem stoper hem sağ bek oynayabilmesi ve kendisini Galatasaray camiasının bir ferdi olarak görmesi, bu transferde büyük rol oynadı.

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Sadece 5 dakika süren bir görüşme sonucunda 5 aylık sözleşme teklifini kabul eden Semih ile sezon sonu yeniden masaya oturulacak.

TAŞDEMİR, DÖNDÜ

Öte yandan Giresunspor ile kiralık sözleşmesini fesheden Emre Taşdemir de Galatasaray’a geri döndü.

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#Semih Kaya#Galatasaray#Transfer

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