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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.10.2020 - 15:58 | Son Güncelleme:

Semih Kaya'dan Galatasaray göndermesi! "Sarı-kırmızılı renklerin altında nasıl oynanması gerektiğini bilirim..."

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Semih Kaya'dan Galatasaray göndermesi! "Sarı-kırmızılı renklerin altında nasıl oynanması gerektiğini bilirim..."
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Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Semih Kaya, takım arkadaşlarıyla beraber çok iyi performans göstereceklerine inandığını söyledi.

Malatya temsilcisinin 29 yaşındaki yeni transferi Semih Kaya, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, Yeni Malatyaspor'a transferinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Transferinde emeği geçenlere teşekkür eden Semih, bir şeyler katabileceğini hissettiği bir camiaya geldiğini ifade etti.

Her şeyin hedefledikleri gibi olmasını dileyen Semih Kaya, şöyle devam etti:

"İki yıl önceki gibi tekrar Avrupa'da Yeni Malatyaspor'un armasını ve renklerini taşırız. Ben, sarı-kırmızı renklere gönülden bağlı bir sporcuyum. O yüzden de sarı-kırmızılı renklerin altında nasıl oynanması gerektiğini bilen, gönülden hisseden bir sporcuyum. Burada da elimden geldiği şekilde gerek ben gerek futbolcu arkadaşlarımız Yeni Malatyaspor arması, kulübü, camiası ve taraftarları için en iyisini yapacağız. Sadece bizlerin arkasında olsunlar, desteklesinler. Tabii ki de kötü günlerimiz olacak ama bundan sonra her şeyin iyi gideceğine ve en hızlı şekilde düzeleceğine inanıyorum."

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Yeni Malatyaspor'un yeni bir kadro kurduğunu anlatan Semih Kaya, "Oyuncu performansı ve kalitesi üst seviyede bir takım ama yeni oluşan bir takım kurgusu olduğu için tabii ki de bir alışma süreci olacaktır diye düşünüyorum ki takım şu anda bunu yaşıyor. Bunu da en yakın zamanda, bir-iki hafta içerisinde toparlayacağımızı düşünüyorum. Benim buraya gelmemdeki en önemli sebeplerden bir tanesi Hamza hocam ve ekibidir. Bunun yanında Galatasaray ve milli takımda birlikte oynadığım oyunculardır. Burada çok arkadaşım var. Burada da çok iyi performans göstereceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

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- "Kısa sürede adapte olacağım"

Semih Kaya, Türkiye'de 250'ye yakın maça çıktığını aktararak, "Türkiye'de futbolun ne şekilde oynandığını da çok iyi biliyorum. Artık tecrübeli oyuncu statüsündeyim. En yakın zamanda takıma adapte olacağımı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolda kötü dönemlerin olduğunu belirten Semih Kaya, "Biz, taraftarların sadece bizleri desteklemesini istiyoruz ki her zaman destekliyorlar. Genelde cefasını onlar çeker. Biz onları hissettikten sonra ki elimizden gelen her şeyi vereceğimizden şüpheleri olmasın. Bizlere bir şeyler veriliyorsa onunda hakkını en iyi şekilde vermeliyiz." ifadesini kullandı.

 

Semih Kayadan Galatasaray göndermesi Sarı-kırmızılı renklerin altında nasıl oynanması gerektiğini bilirim...

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